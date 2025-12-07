A gyümölcs, ami elvarázsolt mindenkit – majd hirtelen eltűnt

Budapest, 1930-as évek. A polgári nappali fényben úszik, az asztalon vaníliás banánpuding díszeleg a porcelántálban. Illata a frissen főtt kávéval keveredik, mintha teljesen hétköznapi volna ez a két egzotikus vendég. Két évvel korábban még a Royal Orfeumban fellépő Josephine Baker banánszoknyájára szegeződött minden tekintet. Aztán háború. A nagyvárosi elegancia és a jókedv eltűnik, a banán ritka kincs lesz, akkor van, ha türelmesen kiálljuk a sorokat. Szakácskönyveinkben sem szerepel már, egy-két recept maradt csupán azok tollából, akik baráti szocialista országokban jártak. A banán története Magyarországon rólunk, saját hétköznapjainkról is mesél. Kapjuk hát elő a megsárgult receptújságokat, és induljunk a banán nyomába!

Az igazi luxus: egy óriási fürt banán ( Fotó: fortepan/Kristek Pál)

A banán a polgári asztalon és a cukrászdákban

Az 1920-as évek Budapestjén a banán egzotikum volt. Árusításával – többek között – a köztisztviselők szövetkezete is foglalkozott, akik a holland likőr, az angol sajt és a francia pezsgő mellett indiai banánt kínáltak a városi polgárságnak. A Ragyogó szakácskönyv (1909) kávé- és csokoládéuzsonnákra ajánlja a belőle készült gyümölcssalátát. Ebben ízléses szeletekre vágott narancs, málna, eper, őszibarack és banán volt, cukorral hintve, rummal vagy likőrrel meglocsolva. „Mély üvegtálban üvegkanállal kell felszolgálni” – írták.

A Körúton banánfagyit is lehetett venni, egy 1936-ban készült interjúban büszkén mondta a hely tulajdonosa, hogy négyezer adag fagylaltot adott el – kínálatban ott volt a mandula, a kávé, a kókusz, a tojáslikőr is. Otthon is készült hűsítő édesség banánból, a Divat Újság főzőkönyvében (1909) találtam rá a banánszorbet receptjére:

Az érett banánt elkavarjuk egy liter vízzel, melyben fél kiló cukrot főztünk; belekeverjük egy citrom vagy két narancs levét, sűrű szitán áttörjük, kevés égetett cukorral sárgára festjük, a fagylalttartóba tesszük és ha félig megfagyott, egy boros pohár rumot vagy konyakot keverünk bele. Szalmaszálat adunk hozzá és pohárban adjuk be.

Hogyan került Európába a banán?

A banán először arab közvetítéssel jutott el a mediterrán térségbe. Eredetileg Dél-Ázsiában őshonos növény, amely Óceánia bizonyos részein is megtermett. A 16. században misszionáriusok telepítettek banánültetvényeket a Karib-térségbe, ám ipari termesztését csak háromszáz évvel később kezdték el Latin-Amerikában. Ekkor néhány nagy, észak-amerikai tulajdonú vállalat hamar megszerezte a piac jelentős részét. Ezzel persze hatalom is járt, a cégek hamar öszefonódtak a helyi politikával. Ma banánköztársaságként tartjuk számon ezeket az államokat. Európába a 19–20. század fordulóján gőzhajók révén érkezett a banán, luxuscikként.