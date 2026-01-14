Ez a nárcisztikus személyiség igazi tragédiája

A nárcisztikus személyiség kialakulásának hátterében a szülő érzelmi elérhetetlensége és a szelektív emocionális impulzusai állnak – mondta Beke Sándor, pszichológus. Ez a szülői működés a kisgyerek érzelmi fejlődését kettétöri. A kicsi további lelki fejlődése megreked egy érzelmileg sérült gyermek szintjén, torz irányt vesz. Ezt a sérülést kompenzálja aztán később, felnőttként grandiózus énképpel és gondolkodással.

A korai lelki fejlődés útján történő törés miatt soha nem lesz képes kódolni, dekódolni a valódi mély érzelmeket.

Felnőtt életében a nárcisztikus személyiség egyszerűen képtelen megérteni, hogy miért szenved mellettük a másik ember, miért nehéz vele az élet – magyarázta a szakember. A nárcisztikus működésre jellemző, hogy nem lehet hibáztatni és nem lehet elszámoltatni. Az önreflexió is teljességgel hiányzik belőlük.

Szeretet nélkül nem lehet valódi módon szeretni a másikat

Ha nincsen egy emberben szeretet és nincs meg benne az erre való képesség, és felismerni is képtelen a valódi érzelmeket, akkor manipulatívvá válik. Aki szeretetteljes, képes odafordulni a világ felé és a másik ember felé is empátiával, szeretettel. Aki viszont ezekre az érzelmekre és felismerésükre nem képes, nem tud hűséges lenni, nem tud bizalmi viszonyokat kiépíteni és mindezek hiányában nem tud stabil, lojális kapcsolatokat ápolni.

Akiben nincsen szeretet, nem tudja valódivá, nem tudja társsá szeretni a másikat

– magyarázta Beke Sándor. Kognitív módon meg tudja tanulni a nárcisztikus ember, hogy viselkedik az, aki szeret, de csak úgynevezett tükrözéssel. Ez azt jelenti, hogy a kapcsolat kezdetén megpróbálja a lehető legjobban kiismerni a másikat és „tükrözi” a tulajdonságait.

Álarcokat vesznek fel a toxikus emberek

Amikor például egy nárcisztikus személyiség kap egy olyan lehetőséget, ami sok pénzzel, kimagasló egzisztenciával jár - lehet ez egy házasság -, akkor

vonzalom nélkül is tud szexuális kapcsolatot létesíteni és képes érzelmeket imitálni érdekből.

Persze ez huzamosan nem tartható fenn, és mindig előjön a gyermekkori traumás működésük.