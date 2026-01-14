Ez a nárcisztikus személyiség igazi tragédiája

beke sándornárcisztikusnappaliszemélyiségkapcsolat

A nárcisztikus emberek egész életükben keresik a biztonságot és a stabilitást, a leghőbb vágyuk, hogy ezt elérjék, a belső működésük, a viselkedésük, a hiányosságaik miatt mégsem találják meg tartósan sehol. A téma egyik elismert szakértője, Beke Sándor pszichológus válaszolt a Magyar Nemzetnek a nárcizmus drámáiról.

Takács Eszter
2026. 01. 14. 5:15
Illusztráció Fotó: Pexels
A nárcisztikus személyiség kialakulásának hátterében a szülő érzelmi elérhetetlensége és a szelektív emocionális impulzusai állnak – mondta Beke Sándor, pszichológus. Ez a szülői működés a kisgyerek érzelmi fejlődését kettétöri. A kicsi további lelki fejlődése megreked egy érzelmileg sérült gyermek szintjén, torz irányt vesz. Ezt a sérülést kompenzálja aztán később, felnőttként grandiózus énképpel és gondolkodással. 

A korai lelki fejlődés útján történő törés miatt soha nem lesz képes kódolni, dekódolni a valódi mély érzelmeket.

Felnőtt életében a nárcisztikus személyiség egyszerűen képtelen megérteni, hogy miért szenved mellettük a másik ember, miért nehéz vele az élet – magyarázta a szakember. A nárcisztikus működésre jellemző, hogy nem lehet hibáztatni és nem lehet elszámoltatni. Az önreflexió is teljességgel hiányzik belőlük.

Szeretet nélkül nem lehet valódi módon szeretni a másikat

Ha nincsen egy emberben szeretet és nincs meg benne az erre való képesség, és felismerni is képtelen a valódi érzelmeket, akkor manipulatívvá válik. Aki szeretetteljes, képes odafordulni a világ felé és a másik ember felé is empátiával, szeretettel. Aki viszont ezekre az érzelmekre és felismerésükre nem képes, nem tud hűséges lenni, nem tud bizalmi viszonyokat kiépíteni és mindezek hiányában nem tud stabil, lojális kapcsolatokat ápolni. 

Akiben nincsen szeretet, nem tudja valódivá, nem tudja társsá szeretni a másikat

 – magyarázta Beke Sándor. Kognitív módon meg tudja tanulni a nárcisztikus ember, hogy viselkedik az, aki szeret, de csak úgynevezett tükrözéssel. Ez azt jelenti, hogy a kapcsolat kezdetén megpróbálja a lehető legjobban kiismerni a másikat és „tükrözi” a tulajdonságait.

Álarcokat vesznek fel a toxikus emberek

Amikor például egy nárcisztikus személyiség kap egy olyan lehetőséget, ami sok pénzzel, kimagasló egzisztenciával jár - lehet ez egy házasság -, akkor 

vonzalom nélkül is tud szexuális kapcsolatot létesíteni és képes érzelmeket imitálni érdekből.

 Persze ez huzamosan nem tartható fenn, és mindig előjön a gyermekkori traumás működésük.

Vonzza az empatákat a nárcisztikus

Azért keresnek mély érzésű, empatikus embereket a nárcisztikusok, mert tőlük olyan dolgokat kapnak, ami nekik nincs. Ezekben a kapcsolatokban eleinte működik egy felértékelési szakasz, amikor szinte beszippantja a nárcisztikus azokat a tulajdonságokat, amik nála hiányosak. Azonban a tükrözésen túl nem tud adni. Azt is csak egy ideig. Így 

minden kapcsolatában törvényszerűen megindul a negatív szakasz, amikor szenvedést okoz a társának az érzéketlenségével, a megcsalásaival és a hazugságaival. 

A viszony rezignálttá válik, feszült lesz, és ez már otthonos a nárcisztikus személyiségnek, de a társának nem. Ebben a szakaszban már nem pozitív módon fókuszál rá a párja, hanem negatívan, hiszen ott áll értetlenül, hogy az addig kedvességet, szeretetet mutató társa 

hogyan lett érzelmileg elérhetetlen, miért bünteti csenddel, miért érvényteleníti a szomorúságát. 

Ezen a ponton alakul ki a traumakötés.

Képtelen a változásra a nárciszikus ember

Azt a hozzátartózóknak, családtagoknak nagyon nehéz belátni, hogy 

a nárcisztikus ember sosem fog megváltozni. 

Ehhez többek közt hiányzik belőle – utalt vissza Beke Sándor – az önreflexió képessége. Aki nem tudja belátni, beismerni a hibáit, változtatni sem tud rajtuk. Mint egy kis hörcsög a kerékben, körbe-körbe fut egész életében a nárcisztikus. Viszont aki toxikus kifelé, toxikus belé is, így ez a típusú személyiség belül nagyon szorongó, önértékelési problémái felemésztik, általában kisebbségi komplexusa van, nem érzi igazi férfinek/nőnek magát. Alapvetően is sokat szenved belül, de a nárcisztikus összeomláskor (kollapszus), amikor összecsapnak a hullámok a feje felett, nagyon komoly válságba kerül.

A nárcisztikus bármire képes a biztonságérzetért, mégsem éri el soha

Az ilyen összeomlást kísérő rossz érzéseket minden erejével igyekszik elfojtani, ezért keresi másban az érzelmeket, a biztonságot, a stabilitást. A képzeletükben úgy látják, hogy ők egy 

magasabb szintű életre vannak predesztinálva, és pont ez az egyik tragédiája ennek a személyiségzavarnak, hogy ezt csak státuszban és anyagi értelemben gondolják, eszükbe sem jut, hogy érzelmek, a társuk vagy a szeretet alapján éljenek kimagaslóan. 

A külső, az anyagi dolgok, a szexualitás intenzitása változik, egyedül a szeretetközeg maradhatna meg egy életen át, de pontosan a toxikus működésük miatt a hőn áhított biztonságot valójában sosem találják meg.

Amiatt, hogy a külsőségek és a materiális dolgok vezérlik a nárcisztikusokat, amik idős korukra elveszhetnek, megfogyatkoznak a pozitív visszajelzések és az öncélú, manipulatív életvitelük miatt a végére legtöbben egyedül maradnak. Életükben és a kapcsolataikban rengeteg vérző lelket hagynak maguk mögött, az idők folyamán egyre kevésbé tolerálják őket és nagyrészt el is fordulnak tőlük.  

 

