A narcisztikus manipulálni próbálja a bíróságot is

A szakítás, a válás, a vagyonmegosztás vagy a gyermekelhelyezés vitái még egy átlagos, nem toxikus kapcsolatban is sok feszültséget, veszekedést okozhatnak. Ilyen esetekben is nehéz kompromisszumot kötni és békésen megegyezni a különválás kérdéseiben, de ha valaki egy nárcisztikus párral, házastárssal szeretné megszakítani az életközösséget, elképzelni sem tudja azt az elsöprő erejű haragot, projektálást, felelősséghárítást és töménytelen mennyiségű hazugságot, amivel találkozni fog a leendő exe részéről.

Takács Eszter
2026. 02. 12. 5:25
Illusztráció Fotó: Pexels
Nincs végleges lezárás a nárcisztikusnál

Már önmagában a szakítás is nehéz egy narcisztikus emberrel, mert sosincs egy utolsó tisztázó beszélgetés, nincs egy valódi lezáró pillanat – mondta el a Magyar Nemzetnek Beke Sándor, pszichológus. Ezenkívül a nárcisztikussal való kapcsolatban működik egy traumakötés is – mondta a pszichológus, ami egy mély és rendkívül káros érzelmi függőség, ami a bántalmazó és az áldozata között alakul ki. Ez nem szeretet, hanem egy pszichológiai és biológiai csapda, amelyet a bántalmazás és az időszakos kedvesség (szakaszos megerősítés) váltakozása tart fenn.

20260127 Budapest Beke Sándor pszichológus, párkapcsolati és toxikus kapcsolati szakértő. fotó: Ladóczki Balázs (LB) MW
Beke Sándor pszichológus szerint a nárcisztikusok nagyon pénzcentrikusak, váláskor, szakításkor vagy vagyonmegosztásnál nem mutatnak semmiféle méltányosságot.  Fotó: Ladóczki Balázs

Természetesen minden válás és szakítás nehéz, meg kell gyászolni a múltat, azt, ami lehetett volna, de mindez egy toxikus kapcsolatban hatványozott. A narcisztikusokra jellemző, hogy elszámoltathatatlanok és másokat hibáztatnak minden problémáért, ők maguk „csak” áldozatok, sosem vállalnak felelősséget, valamint hiányzik belőlük szinte teljesen az empátia és az önreflexió. 

Ezekben a nexusokban már a kezdeti idealizálás is erősen túlzó, emiatt is annyira sokkoló a vég, hiszen számtalan örökre megválaszolatlan kérdés marad az áldozatban, sosem kapja meg a választ, hogy lett az őt imádó, már-már istenítő, vele élethosszig tervező párjából egy áldozati szerepben tetszelgő notórius, hűtlen hazudozó, aki a bíróságon is képes a végletekig és azon túl is elmenni.

A pénz a mannája a nárcisztikusnak

A narcisztikusok nagyon pénzcentrikusak, ez az egyik triggerpontjuk, ezért váláskor, szakításkor vagy vagyonmegosztásnál nem mutatnak semmiféle méltányosságot. Minden forintért képesek megharcolni – hívta fel a figyelmet a szakember. 

A narcisztikus fél a saját maga anyagiasságát, kicsinyességét viszont projektálja a leendő exére, őt kiállítja ki „pénzéhesnek”. 

Ha tárgyalásra kerül sor, tovább is megy a toxikus fél, arra is képes, hogy úgy színezze át a tényeket, valójában a morálisan elítélendő tetteit – mint a megcsalások, hazugságok, bántások – hogy azoknak oka a párja volt, ő csak „rákényszerült” a sok erkölcstelenségre. A narcisztikusokra jellemző a reakítv abúzus is, aminek az a lényege, hogy a toxikus fél csendesen, könyörtelenül provokálja a másikat, ezzel kivált egy sírógörcsöt, heves reakciót vagy dührohamot és máris zárul az ördögi terv: őrültnek, instabilnak, összeférhetetlennek állíthatja be az exét.

A náricisztikus képtelen valódi szeretetre a gyermekei iránt

A narcisztikus ember – bár a látszat mást mutathat, de az csak a látszat – nem törődik a gyermekével. Vele sem törődtek gyerekkorában, vélhetően pontosan emiatt alakult ki a narcisztikus személyiségzavara, és ezt a traumát éli élete folyamán újra és újra, így emiatt nem alakultak ki benne azok a pozitív minták, sémák, skillek, amik kellenének ahhoz, hogy egy valós törődésen, érzelmeken alapuló, mély kötődést, szeretetteljes kapcsolatot alakítson ki a gyermekeivel. 

Egy gyermekelhelyezési perben sajnos nem riad vissza a nárcisztikus attól sem, hogy eszközként használja a saját gyerekét is.

 A jelenlétet, a szeretet, a törődő energiát legtöbbször pénzzel helyettesítik – mondta Beke Sándor. Sok narcisztikus egyenesen függővé teszi a gyermekét, aki csak a toxikus szülője által adott anyagi támogatással képes tanulni, létezni, élni. A másik módszer, hogy a megengedés lesz a fegyvere ennek a szülőnek, nála mindent lehet, csokit enni vacsorára vagy éjfélig mobilozni, és ezzel máris a szabályokat állító, szigorúbb nevelési elveket valló szülő lesz a „rossz zsaru”. Sajnos arra is képes egy narcisztikus apa/anya – hívta fel a figyelmet a szakember, hogy az exét mindennek elhordja a gyerek előtt.

A nárcisztikusnál a hazugság életrend

Váláskor sokszor megdöbben a leendő exházastárs, hogy a narcisztikus fél milyen részletgazdagon konfabulál és írja le ezeket a beadványaiban a bíróságnak. Ennek a gyökere is a személyiségzavar kialakulásának időszakában, a gyerekkorukban keresendő: kiskorukban igyekeztek megúszni a leszidást, a büntetést, azt az érzelemmentes közeget, amiben éltek, ezért tökélyre fejlesztették a hazudozást. 

A nárcisztikusoknál a hazugság nem egy funkció, hanem életrend. 

Ezzel a mentalitással tekintenek a válás vagy a gyermekelhelyezés jogi folyamatára is, amiben a cél a partnerük tönkretétele. Mindent elkövetnek, hogy manipulálják a bírót és az ügyvédjüket is. A gyerekkori túlélésük megtanította nekik, hogy meséjüket – még ha az nélkülöz is minden valóságalapot – úgy adják elő, úgy támasszák alá, hogy hihetőnek tűnjön. Valótlan, soha meg nem történt dolgokat is képesek részletesen előadni és a narcisztikus agyában az lesz a valóság, el is hiszi, hogy megtörtént. 

A leginkább ott lehet tetten érni a narcisztikusokat, hogy tele vannak a beadványaik, az előadásaik túllövésekkel, képesek kétszer-háromszor olyan hosszú keresetet írni mint az exük.

Az egyetlen védekezés ellenük, ha mindent tud a partner bizonyítani, ezért célszerű mailben kommunikálni és mindent feljegyezni, dokumentálni, mert csak a bizonyítékokkal lehet alátámasztani az igazságot – magyarázta a szakember.

Fontos végig vinni a jogi utat

A pszichológus szakember fontosnak tartja kihangsúlyozni, hogy bár ijesztőnek tűnhet egy jogi procedúra a toxikus expartnerrel, de fontos és szükséges végigvinni, mert még a jogerős ítéletet sem mindig tartja be a nárcisztikus fél, de csak egy lezárt és részletes bírói döntés birtokában számoltatható el akár a vagyonmegosztással, akár a kapcsolattartással, akár a tartásdíj tekintetében.

 

