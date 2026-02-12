A narcisztikus manipulálni próbálja a bíróságot is

Nincs végleges lezárás a nárcisztikusnál

Már önmagában a szakítás is nehéz egy narcisztikus emberrel, mert sosincs egy utolsó tisztázó beszélgetés, nincs egy valódi lezáró pillanat – mondta el a Magyar Nemzetnek Beke Sándor, pszichológus. Ezenkívül a nárcisztikussal való kapcsolatban működik egy traumakötés is – mondta a pszichológus, ami egy mély és rendkívül káros érzelmi függőség, ami a bántalmazó és az áldozata között alakul ki. Ez nem szeretet, hanem egy pszichológiai és biológiai csapda, amelyet a bántalmazás és az időszakos kedvesség (szakaszos megerősítés) váltakozása tart fenn.

Beke Sándor pszichológus szerint a nárcisztikusok nagyon pénzcentrikusak, váláskor, szakításkor vagy vagyonmegosztásnál nem mutatnak semmiféle méltányosságot. Fotó: Ladóczki Balázs

Természetesen minden válás és szakítás nehéz, meg kell gyászolni a múltat, azt, ami lehetett volna, de mindez egy toxikus kapcsolatban hatványozott. A narcisztikusokra jellemző, hogy elszámoltathatatlanok és másokat hibáztatnak minden problémáért, ők maguk „csak” áldozatok, sosem vállalnak felelősséget, valamint hiányzik belőlük szinte teljesen az empátia és az önreflexió.

Ezekben a nexusokban már a kezdeti idealizálás is erősen túlzó, emiatt is annyira sokkoló a vég, hiszen számtalan örökre megválaszolatlan kérdés marad az áldozatban, sosem kapja meg a választ, hogy lett az őt imádó, már-már istenítő, vele élethosszig tervező párjából egy áldozati szerepben tetszelgő notórius, hűtlen hazudozó, aki a bíróságon is képes a végletekig és azon túl is elmenni.

A pénz a mannája a nárcisztikusnak

A narcisztikusok nagyon pénzcentrikusak, ez az egyik triggerpontjuk, ezért váláskor, szakításkor vagy vagyonmegosztásnál nem mutatnak semmiféle méltányosságot. Minden forintért képesek megharcolni – hívta fel a figyelmet a szakember.

A narcisztikus fél a saját maga anyagiasságát, kicsinyességét viszont projektálja a leendő exére, őt kiállítja ki „pénzéhesnek”.

Ha tárgyalásra kerül sor, tovább is megy a toxikus fél, arra is képes, hogy úgy színezze át a tényeket, valójában a morálisan elítélendő tetteit – mint a megcsalások, hazugságok, bántások – hogy azoknak oka a párja volt, ő csak „rákényszerült” a sok erkölcstelenségre. A narcisztikusokra jellemző a reakítv abúzus is, aminek az a lényege, hogy a toxikus fél csendesen, könyörtelenül provokálja a másikat, ezzel kivált egy sírógörcsöt, heves reakciót vagy dührohamot és máris zárul az ördögi terv: őrültnek, instabilnak, összeférhetetlennek állíthatja be az exét.