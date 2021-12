Háromperhárom

Harrach Péter „homoszexuális ügyéről” lesz szó, és megpróbálok közben a lehető legkevesebbet foglalkozni a Jobbikkal és Jakabbal. Ugyanis nem ők itt a főszereplők, ezek ketten, az elnök és a pártja az, ami: aktuálisan éppen átöltözött, ocsmány nyilasbolsevik csürhe. Ezekkel van tele őfelsége a História Cloaka Maximája, s olykor, a közcsatornarendszer eldugulása esetén ezek felbuzognak kicsit a felszínre, bűzlenek, fertőznek, aztán kitisztul a csatorna és visszafolynak a helyükre. Ennyi.

Amiről igazán szó lesz, az Ungváry Krisztián „történész”.

Történt, hogy az imént emlegetett Jobbik „lapjában” (legnagyobb sztárja: Havas Henrik, kell még valamit mondanom, Ildikó?) nyilvánosságra hoztak egy 1972-es(!) III/III-as ügynöki jelentést, amely szerint az akkor éppen papi szemináriumba járó Harrach Péternek „homoszexuális ügye van” – így az ügynök –, s mindezek folyományaképpen nevezett Harrach Péter elhagyta a papi szemináriumot és nem lett belőle felszentelt pap.

Nagyjából ennyi a történet. Sok mindent elmond amúgy a Telexről is, hogy az Alfahíren kívül egyedüliként volt pofájuk ezt megjelentetni, na de azért olyan nagyon, remélem, nem csodálkozunk.

Mindez azért jelent meg amúgy, mert Jakab bosszút akart állni bizonyos ügyeinek megszellőztetése miatt.

Harrach Péter országgyűlési képviselő, a KDNP frakcióvezető-helyettese beszédet mond a Következő ezer év a gyermekekért! című, az Alapjogokért Központ, a Batthyány Lajos Alapítvány és a Szent István Intézet konferenciáján (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

S ezen a ponton érkezett meg ebbe a velejéig rothadt, mocskos történetbe Ungváry Krisztián „történész”, és mindjárt otthon érezte magát. Ismerős, lakályos, barátságos számára ez a közeg, így aztán hamar berendezkedett egy interjú erejéig, és kijelentette:

Ungváry Krisztián történész azt mondta, hogy

a KDNP politikusáról írt jelentés belső célokra készült, a benne foglalt összes információ elvileg ellenőrzött, más iratokkal összekapcsolható, így szerinte nincs okunk kételkedni annak valóságtartalmában.

Nos, a III/III-as ügyosztály megkülönböztetett figyelmet szentelt az egyházaknak, különösen akkoriban, a hetvenes években. S e megkülönböztetett figyelem egyik célja pontosan az volt, hogy a papi pályát választó fiatalokat eltérítse a papi pályáról. Ahogy a Harrach Péterről szóló jelentésben is olvasható, nevezettet „sikeresen kiszorították”, vagyis megakadályozták, hogy pap legyen.

A III/III-as ügynökök és maga a hálózat pedig előszeretettel alkalmazott dezinformációkat, hamis híreket terjesztett bárkiről, adott esetben pontosan azért, hogy így lehetetlenítsen el, tegyen tönkre embereket. Így lehetett bárkiből csempész, kém, ügynök – vagy éppen homoszexuális. Mikor mi.

Amúgy Harrach, miután otthagyta a papi pályát, megnősült, azóta boldog és kiegyensúlyozott házasságban él, három gyermek édesapja. Nem egy tipikus homoszexuális élettörténet.

S a történet annál is inkább bűzlik, mivel akkoriban a valóban homoszexuális embereket, akik bármilyen okból a besúgók látóterébe kerültek, előszeretettel zsarolták meg és szervezték be ügynöknek. Így járt s így lett ügynök többek között Tar Sándor vagy Molnár Gál Péter is, hogy csak a leghíresebbeket említsük.

Ezek után kijelenteni, hogy „nincs okunk kételkedni” a jelentés „valóságtartalmában”, egyszerűen gazemberség.

Ungváry Krisztián egy gazember. Ez az információm elvileg ellenőrzött, más tetteivel összekapcsolható, tehát semmi okunk kételkedni a valóságtartalmában. (És akkor az apjáról még szót sem ejtettünk...)

S akkor mindezek alátámasztására álljon itt egy személyes példa:

Amikor erre lehetőség nyílt, kikértem a rólam szóló állambiztonsági papírokat, mert sejtettem, hogy Fidesz alapítóként engem is megfigyelt a III/III.

Mindjárt az első jelentések között a következőket olvashattam magamról:

Bayer Zsolt (...), apja Münchenben élő, disszidens sebészorvos.

Ez fölöttébb izgalmas. Ugyanis apám filmoperatőr, a Pannónia Filmstúdió munkatársa volt, Foky Ottóval és Czakó Ferenccel dolgozott együtt, és soha, tizenöt percre sem disszidált (amit én tizenévesen eléggé sérelmeztem is).

Nem nagyon értettem, hogyan írhatott rólam illetve apámról ilyen bődületes baromságot a szeretve tisztelt ügynök elvtárs.

Aztán megkérdeztem egy szakértőtől, aki elmagyarázta: a számos népszerű animációs film, mesesorozat operatőreként jegyzett apám, aki ráadásul még a mindenki által szeretett Esti Mese mackóját is jegyezte operatőrként „túl jó” apa volt egy rendszerrel szarakodó, Fidesz alapító süvölvénynek. Egy rendszerrel szarakodó, Fidesz alapító süvölvény apja inkább legyen „eneszkás”, „disszidens” – az jobban illik a „felforgató” imidzsbe, amit kerekíteni kellett körénk.

Ennyi.

Bár Ungváry Krisztián „szakvéleménye” kissé elbizonytalanít: lehet, hogy az apám nem is az apám? Hiszen a rólam szóló jelentés elvileg ellenőrzött, és más iratokkal is összekapcsolható.

Lehet, el kell beszélgessek anyámmal?

Vagy Ungváry Krisztiánnal?

Nos, kezdik már kapisgálni, hogyan lett 1972-ben Harrach Péterből, a három gyerekes, boldog házasságban élő családapából „homoszexuális”?

És ugye azt is kapisgálják, hogyan került ez a „hír” most az Alfahírre és a Telexre? S azt is, hogy miért? Továbbá azt is, miért és kiknek a megbízásából mondta Ungváry, amit mondott…

Ha pedig mindez világos, akkor azért még marad néhány kérdés. Például, hogy miképpen landol a bolsivá átöltözött nyilasokhoz egy 1972-es ügynöki jelentés Harrach Péterről?

Vajon ki adogatja ki ezeket az ügynöki jelentéseket, és mindig megfelelően adagolva?

S akik teli pofával követelik az ügynökakták megnyitását, vajon csupán ennyire fogalmatlan idióták, vagy ugyanazok megbízását teljesítik, akik ezeket az iratokat adagolják?

Mert kétségünk ne legyen, a Duna Gate óta nem is lehet, hogy a hálózat a rendszerváltás előestéjén gondosan eltüntette a számára kínos aktákat, a számára hasznosakat pedig ellopta, illetve gyártott bárkiről bármilyen aktát, akiről azt gondolta, jól jön még egy akta róla is valamikor.

Ennyit az ügynökaktákról. És ennyit Harrach Péter homoszexualitásáról.

(p.s.: Amúgy valaki elárulhatná ezek közül a gazemberek közül, csak a változatosság kedvéért, milyen alapon ragaszkodnak ahhoz, hogy egy homoszexuális „megvallja” a nyilvánosság előtt hajlamait? Miért nem lehet ez titok? És egyáltalán, mi lehet még titok, hm, a k…a anyátokat©? Mert értem én, hogy „a világ varázstalanítva lett”, de azért mindennek van határa, nem? Még akkor is, ha ti ezt kizárólag akkor értitek meg, amikor durunggal verik a fejetekbe…

©: Ungváry Krisztián apja, bizonyos Ungváry Rudolf nevű levegő felhasználó és CO2 kibocsájtó közölte először a nyilvánosság tereiben, hogy „a k…a anyját mindenkinek, aki az én magyarságomat kétségbe meri vonni”. És akkor ez az elvtársainak nagyon tetszett. Úgyhogy ha valahol, hát itt helye van ennek, még ha a kisfiának is szól éppen…)

Borítókép: Ungváry Krisztián (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

…

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!