Állati konstruktív

Biztató a 2022-es év indulása, miután a januártól életbe lépett szigorított állatvédelmi törvényt – láss csodát – a parlamenti ellenzék is megszavazta. Apró lépés abba az irányba, hogy a ballib oldal ne csupán állati, hanem emberi kérdésekben is konstruktív legyen. És vegyen vissza az ember embernek a farkasa hangvételből.

Egyelőre azonban a hatosfogat haladó ballib erőnek a mindannyiunkban megbújó állati ösztönök féken tartása lenne az igazi kihívás. Csakhogy bennük inkább a sikertelenség miatti tehetetlen düh, a sértett önérzet, az irigység, démoni erői dúlnak. Ezért is hajtja őket a bosszúvágy, amely gyakran a „nem bocsátunk meg azoknak, akik meggyalázták, tönkretették a hazát az elmúlt 12 évben” féle teátrális kirohanásokban mutatkozik meg. Legutóbb például Jakab Péter a szegedi Csillag-börtön előtt átkozódott: „fizessenek meg a tolvajok!” A Jobbik elnöke az ökölrázással magánéleti kudarcáról próbálta elterelni a figyelmet. Felpiszkált hívei – gondolja ő – így talán majd nem a bukott családapát, hanem az igazságért rendíthetetlenül harcoló, lapos tarisznyájú szegénylegényt látják benne.

Az ellenzék jóváhagyásával meghozott új állatvédelmi törvény előírja például, hogy a gyepmesteri telepen tilos agresszív kutyát más ebekkel összezárni. Ugyanezek a ballib országgyűlési képviselők a kétlábúak társadalmában már nem ennyire együttérzők, inkább hergelni akarnak. Azért mert a csökkenő munkanélküliségre, az emelkedő bérekre, a családok támogatására képtelenek vonzóbb alternatívát felkínálni. Nekik lételemük az acsarkodás.

E műfajban persze Gyurcsány, úgy is mint notórius hazudozó, verhetetlen. Most például a kormány kiemelt beruházásaként a Gellért-hegyi Citadella komplett megújítására szánt 5,3 milliárd forintra azt találta mondani, hogy a hatalmas pénzt az épületen felállítandó zászlórúdra herdálják el. (Nem tárta most sem fel, csak az igazság vékonyka kis szeletét.)

És vannak, akik ezt a képtelen állítást elhiszik a DK vezérének. Az érzelmek ködében elveszve szitkozódnak, átkozzák a kormányt, amely összeesküdött ellenük. Minden ami van, rossz. Nem hajlandók észrevenni: magasabb nívón élnek, mint korábban. Mentségükre legyen mondva, magatartáskutatók szerint az emberi természet sajátossága, hogy például a megemelt fizetésnek legfeljebb három hónapig vagyunk képesek örülni, fél év elmúltával ez a plusz összeg már természetes, észre sem vesszük, hogy vastagabb a pénztárcánk...

Kitekintve a fejlett Nyugatra, csak erősödhet bennünk a nemzeti öntudat. Azért, mert nálunk mégiscsak többnyire még a józan ész az irányadó. Például a németeknél ugyancsak ez évtől életbe lépett új állatvédelmi törvény értelmében több tucatnyi kábítószer és bombakereső rendőrkutyát szerelnek le. (A csempészek, terroristák nagy örömére.) A póráz végén a nyakörv ugyanis megszoríthatja az ebek torkát, ami Berlinben már állatkínzásnak minősül. A túlkompenzálásra hajlamos németek alighanem hamarosan majd a lovaglást (is) betiltják.

A magyar kormányt támogató szavazók mostanság nyeregben érezve magukat már a március 15-én sorra kerülő újabb Békemenetre készülhetnek. A több százezres tömeg ismét megmutathatja országnak-világnak: a felvonulók előre mennek, nem hátra. Az összezavarodott ballib ellenzék pedig majd megint sárga irigységgel nézheti a lelkes emberáradatot és képtelen belátni, hogy fordítva ül a lovon.

Borítókép: Jakab Péter, a Jobbik frakcióvezetője (Fotó: MTI/Kovács Tamás)

