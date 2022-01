Jakab Péter szánalmas vergődésén mulat az egész internet

Felhévizy Félix így az év elején mindig összeírja, hogy milyen dolgokat szeretne mindenképpen elintézni az új esztendőben. Sajnos számos esetben az előző évre vállalt penzumokat nem sikerül megvalósítani, ezért azok átkerülnek a következő évi tervek közé. Nos most sem volt ez másképpen két-három tételt bizony át kellett vezetnie a 2022-es naptár Feladataim dossziéjába. Apró dolgok ezek, de annál bosszantóbb, hogy volt közöttük egy tétel, amit már másodjára nem sikerült a hírlapírónak kipipálnia. Ez pedig nem más, mint a pincében lévő felcímkézetlen dobozok szortírozása, lomtalanítása. Egy részüket ugyan már átnézte, de a nagyobbik fele sajnos érintetlen maradt. Ezért Félix most úgy döntött, most mindjárt januárban igyekszik ezt végre véglegesen kihúzni a naptárából. Hozzá is kezdett volna a nagy munkának, de ekkor vette észre, hogy kifogyott a nagy fekete szemeteszsákokból, ugyanis azokba szerette volna bepakolni az olyan tárgyakat, jegyzeteket, képeket, újságokat, kacatokat, amelyekre már nincs szüksége.

Ezért bármennyire is szerette volna elkerülni, kénytelen volt ellátogatni Reinfrank nénihez, akiről köztudott, hogy nála egész biztosan van a Félix számára létfontosságú zsákokból. Így is történt, a hírlapíró bekopogtatott a ház tűzrőlpattant szócsövéhez. Reinfrank néni szinte azonnal ajtót nyitott.

– Üdvözlöm, szerkesztő úr! Még ebben az esztendőben nem is találkoztunk, boldog új esztendőt kívánok! Miben segíthetek, látom nagy munkában van, csak nem a pincét szortírozza? Ne is mondjon semmit, valószínű kifogyott a szemeteszsákokból. Nekem van belőle bőven, adok önnek egyelőre tíz darabot, és majd szóljon, ha esetleg még többre is szükség van - mondta magától érthető egyszerűséggel Reinfrank néni. Félix megköszönte a segítséget és már búcsúzni kezdett volna, amikor az idős, de kétségkívül éles eszű asszony tovább folytatta a mondandóját.

- Képzelje, kedves Félix, hogy mi történt. Jakab Péter ismét nevetség tárgyává vált. Az ellenzéki előválasztáson csúnyán leszerepelt Jobbik elnök ismét szeretett volna főszereplővé válni és egy saját bevallása szerint egy általa fabrikált versikével akart léket ütni a kormányzat mostanában igencsak szépen sikló hajóján. Figyeljen csak, szerkesztő úr! - és már fejből idézte is Jakab Facebook-oldalán közkincsé tett kínrímjét:

„Piros a paradicsom nem sárga, soha nem volt ilyen magas az ára.

Rekord itt az infláció s az áfa, a kenyér se volt soha még ilyen drága.

Tegyük fel a Fideszt egy nagy lapátra, úgy sincs pénzünk új óriásplakátra:

Magyarország előremegy, nem hátra! A jólétnek kormányváltás az ára.”

– Mit szól hozzá, szerkesztő úr? Ez már tényleg vicces. Jakab megpróbálta kifacsarva lekoppintani és ellenzéki masszával leönteni a kormány, Magyarország előremegy, nem hátra! szlogenjére még karácsony előtt valóban elmésen átírt népi mondókát. El is meséltem az idősek klubjában, ahova járok minden csütörtökön, hangosan nevettek rajta a lányok, és azt mondták, hogy szegény Jakab egyre szánalmasabb. De nem csak a klubban nevették ki a Jobbik elnökének vergődését, a kommenteket olvasva az interneten is mulatság tárgyává vált. Mindent megpróbált a krumplitól a parizeren át a karácsonyi lencséig, de sorra kudarcot vallott. Táncolni is próbált, és egyszer még énekelt is, most pedig ez a vers. Tényleg megfeszül szegény, hogy figyeljenek rá az emberek, de ő már akkor eljátszotta a bizalmat, amikor lepaktált Gyurcsánnyal. Megyek én is, Félix, mert odaég a rántásom. Remélem hasznosak lesznek a zsákok – mondta Reinfrank néni, majd elköszönt és becsukta az ajtaját.

– Bizony, ez a Jakab valóban önmaga karikatúrájává vált és magával rántotta a pártját is. Gyurcsány büszke lehet, sikerült végérvényesen bedarálnia a Jobbikot – gondolta magában Felhévizy Félix, és immár zsákokkal felszerelkezve, nagy kedvvel vetette bele magát a szortírozásba. Fülében pedig az eredeti, kedves mémmé vált szlogen csilingelt, mely szerint:

„Piros volt a paradicsom, nem sárga. Magyarország előremegy, nem hátra!”

Borítókép: Jakab Péter, a Jobbik elnök-frakcióvezetője felszólal napirend előtt az Országgyűlés plenáris ülésén 2021. október 18-n. (Fotó: MTI/Kovács Tamás )

