Meglepő beismerés a baloldali megmondóembertől

Ezúttal is működtek a Népszava főszerkesztőjénél a régi reflexek. Németh Péter ismét megmondta a frankót, hiszen hozzászokott, hogy mindig úgy van minden, ahogy azt ő megmondja, mert csak az a vélemény létezett anno, amit kizárólag ők, a baloldaliak közvetítettek. Most többek közt a következőket írta cikkében, ahol természetesen a baloldal által gyűlölt és egyben rettegett, gyermekvédelmi népszavazást vette célba:

„[…] Orbánról nyugodtan elmondható; nincs olyan téma, terület, amelyet kihagyna, bármily otromba is, amely növelni képes a szavazótáborát. Ezért is emelte be a közbeszédbe az általuk gyermekvédelmi törvénynek nevezett jogszabályt, és ezért is vert keresztül egy teljesen értelmetlen népszavazást, átgázolva jó ízlésen, Kúrián, Alkotmánybíróságon. Ez a referendum szintén jól mutatja a rezsim torz működését; nincs olyan fék, ellensúly, ami megállítaná a miniszterelnök, kimondom, ámokfutását.”

Hála Istennek azért megváltozott sok minden azóta, hogy Németh Péter és elvtársai osztották az észt például az ATV-ben az Újságíróklub című műsorban. A történelem során a baloldal mindig a kisebbség véleményét adta el a többségi véleménynek. Ezúttal is ezt próbálja tenni. Most éppen Németh Péter ugrott neki a gyermekvédelmi népszavazásnak, annak ellenére, hogy ő maga is bevallotta cikkében, hogy ezzel a népszavazási kezdeményezéssel Orbán Viktor növelte a népszerűségét. Ezt akárhogy nézzük, megdöbbentő beismerés, ezért sietett is gyorsan rákenni az ízlésre, Kúriára és az Alkotmánybíróságra az egészet. Tegyük hozzá, kevés sikerrel. Az ugyanis csak a mindentudó, nagyokos baloldaliaknál számít ördögtől valónak, hovatovább demagógnak, ha egy miniszterelnök történetesen úgy politizál, hogy az intézkedéseivel, döntéseivel az emberek jogos igényeit elégíti ki. Rossz hírünk van az összes Németh Péter-féle ősbolsevik megmondóembernek: bizony, a magyarok véleménye a legfontosabb, még ha az homlokegyenest szembe is megy az éppen aktuális baloldali célokkal. Az emberek ösztönösen érzik, hogy nekik mi a legjobb, és abban vitathatatlanul egyetértés van a magyar társadalomban, hogy a gyermekeink védelme a legfontosabb, és ezt április 3-án nyomatékosítani is fogják, Németh Péter uszításától függetlenül.

Mert Magyarország előre megy, nem hátra!

