A piti kis szalámitolvaj is beszállt a kampányba

A baloldal kampánya elképesztő mélységekbe süllyedt. Már olyanokat is használnak megmondóemberként, akik nem ütik meg a minimális színvonalat sem, sőt már-már a jóízlés határát súrolják. Ilyen figura Bakács Tibor is, aki többször büszkén emlegette, hogy Che Guevarát ábrázolja az egyik kedvenc pólója. Nos ez a minden ízében baloldali, liberális egykori celebújságíró keményen beleállt a kampányba. Az alábbiakat posztolta Facebook-oldalára, olvassák el:

„Van egy közmondás, hosszú az út a hazáig. Vagyis nem kell elkeseredni, a Fidesz megnyeri a választásokat, ahogy a zsidó törvényeket is megszavazták a keresztény erők, de utána jön majd egy villanyszerelő, Valensa, egy iró, Havel, egy megkínzott ember, Pepe, egy agyonlőtt püspök, San Salvador püspöke, Romeró. A Kádár rendszer megbukott, amikor Nyers Rezső elvágta a torkát, de 89-ig működött. Lesz még Majtényi köztársasági elnök, csak megérje, mert mindenki meghal. A türelem a legnagyobb szenvedés gecik idején. puszi”

Bakács büszkén feszített egy régebben futó tehetségkutató zsűrijében, majd egy nagyon kínos ügybe keveredett és lekerült a kereskedelmi tv-k műsoráról. Az történt, hogy nemes egyszerűséggel elkapták az egyik bevásárlóközpontban, amint téliszalámit lopott. Farkasházy Tivadar igyekezett neki munkát adni, segítő balkezet nyújtani a Hócipőnél:

„Hibázott, de a vétke nem akkora súlyú, hogy emiatt megfosszuk attól, amihez igazán ért. Remek újságíró, még akkor is, ha anyagi helyzete belekergette a bűnbe. Remélem, az olvasóink is hasonlóképpen gondolkodnak, s nem fordulnak el a laptól” – nyilatkozta ekkor Farkasházy. De végül tavaly ő is megvált Bakácstól.

Kínos, hitelromboló ügy ide vagy oda, úgy látszik, az ellenzék kampányában szükség van az ilyen emberekre, akkora a tanácstalanság és a rettegés. Nem számít nekik már a hitelesség kérdése, az a lényeg, hogy minél nagyobbat rúgjanak a kormányba. Az sem baj, ha minden szavuk hazugság és minden szavukkal vérig sértik az emberek különböző csoportjait, a vidékiektől a fogyatékkal élőkön át egészen a nőkig. Ezen logika alapján került Bakács Tibor is a képbe, abban bíznak, hogy ő majd segít kimozdítani a kátyúba került kampányszekerüket.

Nevetséges.

Ráadásul ez a hitelét vesztett újságíró még csak nem is eredeti. Előrángatja rutinból a régi, megszokott libsi mantrát: „a Fidesz megnyeri a választásokat, ahogy a zsidó törvényeket is megszavazták a keresztény erők”. Csak éppen az a helyzet, hogy a baloldali ellenzék vezetője számlálja a zsidó származásúakat a kormánypártban, és biztosít mindenkit arról, hogy a fasisztákat és a kommunistákat is képviseli a szivárványkoalíció. Bakács azonban vagy nem kíséri figyelemmel a mindennapok történéseit, vagy csak ki van adva neki, hogy mit halljon meg és mit nem. Nem tudhatjuk, mi az igazság, egy azonban bizonyos, hogy a piti kis szalámitolvaj frusztráltságból és gonoszságból adódó hazug hablatya nem ért és nem is érhet célba. Hiszen az évek során elvált már az ocsú a búzától, a hazugság az igazságtól. Mint ahogy az egykor, a pólóján viselt Che Guevara felett is eljárt az idő, úgy Bakács felett is, a hóna alatt suttyomban kicsempészni szándékozott téliszalámijával együtt.

Még egyszer, idén utoljára megpróbálnak majd visszajönni, de április 3-án végleg kihordhatjuk őket oda, ahova valók, a történelem szemétdombjára.

Ezúttal azonban végleg.

Borítókép: Bakács Tibor Settenkedő ül a Budakörnyéki Bíróság tárgyalótermében, ahol a szabálysértési eljárást lezáró tárgyalásán ötvenezer forint pénzbírságra ítélték. Az újságíró-kritikus 2011. február 4-én egy rúd szalámit próbált ellopni az egyik budakalászi bevásárlóközpontból, de a biztonsági kapunál lebukott. (Fotó: MTI Fotó: Beliczay László)

