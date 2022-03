A CEU felfalja saját magát

Úgy látszik, már Pető Andrea sem elég jó, haladó liberális a szélsőbaloldali irányt vett progresszív begőzölt globalisták szemében. A mindinkább a bedilizés csalhatatlan jeleit mutató szektás, mainstream hithű ítéletvégrehajtói ugyanis a forradalom felfalja saját gyermekeit című ősi kommunista rítus jegyében a CEU professzorát, a társadalmi nemek tanszékének egyetemi tanárát is kitiltották a CEU-barátok és -öregdiákok Facebook-csoportjából. Az volt az irdatlan nagy bűne saját közösségi oldalas bevallása szerint, hogy közzétette: egy oroszországi diák sürgős segítségre szorul. Tényleg így működik a nyílt társadalom? ─ tette föl a kérdést az MTA doktora.

Válaszunk röviden: igen, így működik, kedves tanárnő és ezt önnek mint a CEU tanárának illett volna tudnia eddig is, ha azt a diszkriminációt nem kellett volna megtapasztalnia, amit mindenkivel szemben alkalmaznak az ön elvbarátai, aki nem lép egyszerre a jó öreg kitaposott lenini úton. Hogy is lehetne nyílt egy belülről zárt, elitista, dogmatikus, magát felsőbbrendűnek képzelő kaszt? Ez a sorosista társadalom kábé annyira nyílt, mint a sztálinista Rákosi-rendszer. Nem nyílt, legfeljebb nyalt társadalom. Ahol az, aki nem nyal egyszerre, nem kap se rétest, se engedélyt a szólásra.

Megkérdeznénk azt is a Soros-féle kitiltó brancstól: ez nem durva etnicizmus? Ha valaki oroszországi diák, azt már nem is szabad segíteni? Vagy ha valaki arra vetemedik, azt még saját sorosista soraikból is száműzik? De hát az etnikai megközelítés a liberális kánonban szigorú tiltás alá esik és a nacionalizmus, sőt a fasizmus melegágyának bélyegzik. Vagy eszerint mégsem?

Mit akarnak a CEU fura urai tenni, példának okáért volt rektorukkal, a kanadai illetőségű Michael Ignatieff-fel, aki emigráns orosz családból származik? Őt is kizárják mindennemű segítségnyújtásból a büszke antirasszizmus jegyében? Pláne, hogy régebben nevetségesnek nevezte az ukrán táncot. Simán előfordulhat.

Pető Andreát azonban lehetséges, hogy más miatt is büntette a felvilágosult diktatúrapárti álelit. A professzornő ugyanis az év elején egy baloldali rádióban kifejtette: az illiberális politikai ajánlat sikeres, s bármelyik országot nézve nagyon sok ember számára vonzó. Azt is mondta, hogy az illiberális politikai pártoknál nagy igény van prezentábilis női politikusokra, és őket látható pozícióba juttatják. Úgy vélte, elsőként meg kellene érteni, hogy 2010-ben miért szavazott olyan sok nő a Fideszre. Kijelentette: „egyelőre se az intellektuális kapacitás, se a politikai képesség nem látszik az ellenzéki pártoknál”.

Nagyon úgy fest tehát, hogy más bűnök is terhelik a liberális CEU-tanár számláját, mint pusztán az oroszországi diák segítségkérésének a továbbítása és saját egyetemének rasszista, kirekesztő hozzáállásának leleplezése. Ez a nem nyílt társadalomba, hanem inkább pszichiátriai zárt osztályra való brancs egy oktatási sikert viszont kétségtelenül elért. A CEU-n nem szükséges már tanítani a rákosista ötvenes éveket, a sztálini időket, mert ott van diákjaik számára a jelenről a szemléltető oktatás, amit egyetemük volt és jelenlegi totalitarianizmuspárti vezetői tartanak.

A végén még alapítójukat, a nagy liberális Kondukátort, a zsidók vagyontalanításában a vészkorszakban közreműködő Soros Györgyöt is letiltják mindenünnen, mert a szocializmus idején együttműködött a szovjetekkel, végső soron az oroszokkal? Akkor kiderülne, hogy a forradalom nemcsak a gyermekeit, hanem a szüleit és saját magát is felfalja.

