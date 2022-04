Hadházy Ákos hangja a csőcselék hangja.

Ha most is túlsiklunk, akkor majd a következő alkalommal is nyugodtan túl fogunk rajta siklani, és akkor 2030-ban vagy ’40-ben esetleg, ha a koleszterin nem oldja meg a problémát, akkor majd gondolkodhatunk ezen.

Ezeket a visszafogottnak és elegánsnak cseppet sem nevezhető gondolatokat nem más mint, Hadházy Ákos fogalmazta meg. A veretes felszólalásnak a CEU biztosította a helyszínt, amely valamiért nem akar tudomást venni arról, hogy a gaz kormány elüldözte Magyarországról, az esemény szervezéséről pedig a TASZ gondoskodott.

Gyuri bácsi, úgy tűnik, nem hajlandó belenyugodni a választás eredményébe, és továbbra is számolatlanul önti a pénzt élete legrosszabb befektetésébe; a honi ellenzékbe.

A végtelenül nagylelkű és bőkezű milliárdos által szponzorált rendezvényen megjelent politikusok a jelek szerint Soros úrhoz hasonlóan továbbra sem voltak képesek elvégezni a gyászmunkát, a sokkolóan nagy Fidesz-győzelmet ilyen terápiás jellegű beszélgetésen próbálják inkább feldolgozni.

Pedig a képlet roppant egyszerű: miután kicsit magukba szálltak és levonták a megfelelő következtetéseket, lehajtott fejjel, szerényen le kellene mondaniuk. Mindegyiknek. Demokráciákban a felelősség felvállalása ugyanis valami ilyesmiről szokott szólni.

Na de vissza Hadházy „úrhoz”!

Az ominózus mondattal kapcsolatban ugyan meg lehet próbálni hímezni-hámozni, ahogyan a gyáván bemutatott visszakozást a „nem is azt mondtammal” kezdődő védekezéseket is elő lehet szedni – ezt amúgy Ákosunk meg is tette, miután Deák Dániel felhívta a figyelmét arra, hogy átlépett egy határt –, csak épp nem érdemes. A Zuglóban győztes ellenzéki politikus egyértelműen Orbán Viktor általa kívánatos halálára célozgatott.

Abba most igazán ne menjünk bele, hogy miért van az, hogy a hópihe lelkű, mindenért is megsértődni képes libsevikek simán testszégyeníthetik a jobboldal politikusait, ilyen világot élünk; Csáki Judit és Bakáts Tibor vadul cigányozhat, Karácsony Gergely kövérezhet és alacsonyozhat, Márki-Zay Péter pedig hol zsidózhat, hol buzizhat mindenféle következmény nélkül, ez olyan rejtély, amit évek óta képtelen vagyok megoldani, de, hogy Hadházy odáig megy, hogy Magyarország miniszterelnökének a haláláról ábrándozik, az tényleg merőben új szintet képvisel.