Emigráns kormány: Fogalmak zűrzavara Márki-Zay fejében

Előfordulhat esetleg, hogy árnyékkormányra gondolt, csak a fogalmakkal áll hadilábon, és nem tudja, hogy ez nem azonos az emigráns kormánnyal. Itt is szembetalálja azonban magát azzal a megoldandó problémával, hogy tagokat kellene verbuválnia vagy inkább lasszóznia hozzá. Miként akar ellenkormányt alakítani az, akinek még az újonnan alakítandó pártjához sem akar senki sem csatlakozni?

Ha meg szeretnénk fejteni Márki-Zay zavaros gondolatait és kusza szándékait, talán még számításba jöhet, hogy nem is emigráns, hanem migránskormány létrehozatalában reménykedik. Ez már valószerűbb vágynak tűnik, tekintve, hogy az illető jelöltként is permanensen a brüsszeli elvárásoknak akart megfelelni. Nem volt olyan blőd ötlet az EU-ban, amit nem szajkózott volna kritika nélkül, szervilisen, egységfrontban a szerinte a kommunistákat és a fasisztákat is képviselő látványbaloldali koalíciós bólogató kórussal. Váltig tagadta az illegális bevándorlók által elkövetett terror- és egyéb erőszakos bűncselekményeket, és támadta a határvédelmet, ebben is a globalizációs fősodort követve.

Alighanem annak van igaza, aki szerint egy újabb sikertelen balos politikai terméket szeretne bevezetni a bukott politikus. És természetesen az is motiválhatja, hogy nem bírja elviselni, ha nem beszélnek róla, nem foglalkoznak vele. Ebből a szempontból is kísértetiesen hasonlít politikai viselkedése ahhoz az emberéhez, akivel elvben jelentős konfliktusai voltak: Gyurcsányéhoz. Hiába, a hasonló a hasonlót ― ha versenytársak ― sokszor mégsem kedveli.