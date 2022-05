Puccs, parizer, mamusz

Eléggé zavarba ejtő lehet egy vezető politikusnak, ha megpuccsolják, hiszen a szavazói és a széles nyilvánosság előtt is egyértelművé válik, hogy nem ő a legerősebb kutya az adott politikai közösségben. Az arcvesztés mértékében is vannak fokozatok, ám a magyar történelemben talán egy politikust sem buktatott meg olyan burleszkbe illő módon a saját pártja, mint a Jobbik parizerbarát elnökét. A párttársai által már agresszív kismalacnak is titulált Jakab Péter ugyanis, a gúnynevéhez illő módon, elnökké választása óta folyamatosan túrta ki a Jobbikból a nívósabb politikusokat – köztük a korábbi prominenseket –, és olyan kevésbé ismert figurákkal vette körül magát, akiktől nemigen volt várható, hogy ellene fordulnak, mivel többük eleve járatlannak tűnt a hatalomtechnika és a politikai játszmák fortélyaiban.

E folyamat csúcspontja az volt, amikor Jakab május elején Potocskáné Kőrösi Anitát tette meg a helyettesének. Amellett, hogy a könyvelő végzettségű asszonyság finoman szólva sem karizmatikus személyiség, időnként még a helyes magyar beszéddel is meggyűlik a baja (például az ominózus balatoni „éhségsztrájkja” közben azt találta mondani, hogy „azon a hétvégén, ami most fog lenni”), s a szépérzéke is meglehetősen különös, hiszen a Facebookon közzétett egyik kerti képén egy trágyás vödör állt a kompozíció gyújtópontjában.