Be kellene tiltani a Pride-ot!

Márpedig a Pride kifejezetten ezt teszi: megjeleníti és népszerűsíti a homoszexualitást, a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést és a nem megváltoztatását, és – tekintettel arra, hogy a felvonulásra hét végén, fényes nappal, a belvárosban kerül sor – mindez kifejezetten elérhető 18 éven aluliak számára. Éppen ezért a Pride mellett nem elnézni, hanem személyes véleményem szerint – az ugyanezen dolgokat megjelenítő és népszerűsítő szivárványos zászlónak közterületeken és középületeken való elhelyezésével együtt – a leghatározottabban tiltani kell.

Amennyiben Magyarország kormánya, és a törvények végrehajtásáért felelős egész intézményrendszer – beleértve a Belügyminisztériumot és az alá tartozó rendőrséget – az idei évben is engedélyezi a Budapest Pride megtartását, akkor véleményem szerint nem szerez érvényt Magyarország hatályos törvényének. Sőt: mivel a felvonulás megtartásához rendőrségi engedély szükséges, a rendőrség engedélyezés esetén kifejezetten egy törvény által tiltott tevékenység gyakorlására ad engedélyt. Törvénytisztelő magyar állampolgárként elvárom, hogy a végrehajtó hatalom a hatályos törvényeket mindenkivel, így az LMBTQ-lobbival is tartassa be, és ennek megfelelően tiltsa be a Budapest Pride felvonulást!

Borítókép: a 26. Budapest Pride résztvevői vonulnak a Fővám téren 2021. július 24-én (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)