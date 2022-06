Európa – amire vágytál

Persze kaptunk mi sok-sok leckét az európai értékekből a németektől is, demokráciából és szabadságszeretetből pedig az Egyesült Államoktól is, például amikor Eisenhower 1956-ban – állítólag – annyit üzent Hruscsovnak a magyarok kapcsán: „Végezzenek gyorsan”. Kár lenne tagadni, jó sok leckét kaptunk mindenféle értékekből az oroszoktól (utóbb főleg a szovjetektől) is meg a törököktől is, de ők legalább nem hivatkoztak állandóan Európára, a szabadságra meg a demokráciára. És most itt állunk, ezzel a jó sok, jó alaposan megtanult leckével, és megint leckéztetnek, és megint ugyanazok. Csak hát, ahogy a világ ócskább, pitiánerebb és még aljasabb lett, úgy lettek még ócskábbak, még pitiánerebbek és még aljasabbak ezek a mi mai leckéztetőink is.

Mára csak egy Michael Gahler maradt a néppártból meg egy Franz Josef Wagner a Bildtől (nézzék meg az arcát, rajta van minden!), no és ez a Karl Pachner, az ORF egyik ügyvezető igazgatója. Ez utóbbi ezt írta ki a Facebookjára:

Orbán Viktor szívinfarktusa tisztességes dolog lenne. […] Európa boldogabb és békésebb lehetne, és a világ is jobb hely lenne Orbán Viktor, Recep Tayyip Erdogan török elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök nélkül.

Ó, hát senki ne csodálkozzon! Haynau lelke megmaradt, a bűn grandiózussága odalett. Ennyi maradt: egy Facebook-poszt, amit aztán a botrány kitörése után azonnal törölt is ez a sz…rjankó, és odahazudta, miszerint ő nem is kívánta a magyar miniszterelnök halálát. Ó, hát persze…

De azt azért szögezzük le: Orbán Viktor magyar miniszterelnök legalább két fejjel kimagaslik ezek közül a senkik közül. Ő az a „kiemelkedő mákfej”, amelynek Ferenc Jóska szerint le kell hullania, ha átlovagolnak rajta. Viszont ezek a nyomorultak nem hogy lovagolni, de menni is alig tudnak. Kívül gnómok, belül rothadtak, a „lelkük pedig befelé kunkorodik”.

Viszont rajonganak az „európai értékekért”.