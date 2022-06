Geszti Péter Friderikusz podcastjében zúzta porrá a hitelességét

Geszti Péter volt Friderikusz Sándor YouTube-csatornáján futó podcastjének a vendége. A gyermekszínészből lett riporter, zenész, dalszövegíró és reklámguru, aki tevékeny részt vállalt a SZDSZ 2002-es kampányában, hosszú idő után adott ilyen részletes interjút.

Azt már megszoktuk Friderikusztól, hogy rendre balos, liberális embereket igyekszik megszólítani, bár próbálja elkerülni a direkt politizálást, ennek ellenére rendre kibújik az a bizonyos szög a zsákból. Szinte valamennyi megszólalója értetlenül áll az újabb kormánypárti győzelem előtt és gyakorlatilag valamennyien Orbán rendszerében és a magyar emberekben látják a kudarc gyökerét. Érdekes módon a baloldali ellenzéket nem nagyon ostorozzák, tartják felelősnek az újabb méretes zakóért.

Geszti Péter számos témát érintett a hosszú beszélgetés során, de amikor a választások és a mostani kormány kerül szóba, ő is csak széttárta a karját és azzal magyarázta az újabb baloldali vereséget, hogy Magyarország csak visszatért a megszokott, komfortos világához, szerinte ugyanis a 2010-ben indult és mostanra már kialakult Orbán Viktor által vezetett világ folytatása a Horthy-rendszernek és a Kádár-érának. Úgy fogalmazott, hogy a magyarok a rendszerváltás után beleszagoltak a demokráciába, de köszönték és nem kértek belőle. Természetesen ebben a politikai miliőben egy magára valamit is adó, felelősen gondolkodó, elfogadó, haladó gondolkodású liberális értelmiségi nem találja otthon magát, de arra a következtetésre jut, hogy hiába borzasztó itt, Magyarországon minden, és most kevesebb a mozgástere, mint adott esetben egy másik színezetű kormánynál lenne, nem szabad csüggedni.