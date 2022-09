Az árnyékra vetődöttek

Lehet egy helyzetet elszámítani, lehet rettenetesen benézni, lehet irtózatosan lyukra futni, és végső soron mi sem természetesebb, mint hogy lehet árnyékkormányt is alakítani. Ha már 12 éve nem sikerül árnyék nélkül, akkor miért ne lehetne a sötétben, az árnyékos oldalon?

Ahhoz nem kell választói felhatalmazás, nem szükséges egyszerű többségű legitimáció, ahhoz csak a baloldali kudarcosok mindent felülíró vágya szükségeltetik, hogy legalább a saját homokozójukban legyen körülrajongható kormányfőjük, minisztereik és egyéb titulusokkal kielégített pajtásaik, akikkel együtt rögvest kikiálthatják a Magyar Árnyékköztársaságot, meghozzák saját árnyékalaptörvényüket, vonatkozó törvényeiket, és a következetességük jegyében az árnyékszék megnevezést is kizárólagossá tehetik a toalett avagy a WC megnevezés helyett.

Az árnyékban, a sötétben bujkálók jót soha nem jelentenek. A zavarosban halászók, a törvényes rend ellen ágálók, a 12 éve parkolópályán sorvadozók, a hatalmi vágyaikat – ha már törvényes keretek között nem megy, akkor – bármi egyéb áron érvényesíteni szándékozók most megint szeretnének öt perc hírnevet maguknak. Gyurcsány vezetésével eddig csak készültek – hosszú szülés volt –, de brüsszeli zászlóvivőjük, a bájos mosolyú Molnár Csaba előjött a farbával, hogy elkészültek árnyékkormányuk megalakításával. Ezzel az erővel egy kalap alatt kikiálthatták volna az árnyék-Európai Bizottságot, az árnyék-Európai Parlamentet, sőt az egész árnyékuniót, ami valljuk be, hogy az utóbbi években megszolgálta ezt a megnevezést, hiszen valóban csak árnyéka önmagának. A gazdaságban bevezethetnék az árnyéknyugdíjat, az árnyékminimálbért természetesen árnyék-európai szinten (Dobrev ennek úgyis a mestere), jöhetne az árnyékáram, az árnyékgáz, lehetne árnyékkifli, árnyékzsemle és így tovább a végtelenségig. Energiahordozóink ínséges világában ennek a sok árnyéknak az előállítása, fenntartása, működtetése mennyivel költséghatékonyabb lenne! Még „ársapka” se kellene rájuk.

Köztudomású tény, hogy az árnyékot se megfogni, se megenni nem lehet, így azt kell konstatálnunk, hogy a Demokratikus Koalíció bejelentésével előállította a fából a vaskarikát. Az is biztos, hogy az árnyékból előbb vagy utóbb, de szeretnének valahogyan kijönni a fényre, pedig már négy, egymást követő választáson is a polgári Magyarország azt közölte velük, hogy árnyékban a helyük. Én is ezt gondolom. Ott árnyékkormányozzanak a kedvükre.

Borítókép: Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke, volt szocialista miniszterelnök és felesége, Dobrev Klára, a párt miniszterelnök-jelöltje a DK XI. kongresszusán és ellenzéki előválasztási kampánynyitó rendezvényén a Kongresszusi Központban 2021. augusztus 29-én (Fotó: MTI/Mohai Balázs)