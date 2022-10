A nagyszájú NoÁr nagyon csúnyán lelepleződött

NoÁr nagyon aktív volt a Facebook-oldalán, mert igyekezett minél jobban promotálni az eseményt, ezért közzé is tett egy videót, ahol Kövér Lászlót pécézte ki magának. Összehordott hetet-havat, míg végül eljutott a lényeghez, amiért valójában megszületett az egész poszt. Bemutatta ugyanis a videóban a tenyerére festve a kiállás jelét, az új szimbólumot, a piros felkiáltójelet.

Nagyon szép és frappáns ötlet. Igazi forradalmi.

A dolgot azonban egy kicsit árnyalja, hogy azonnal elérhetők lettek az új szimbólummal ellátott termékek a noÁr mozgalom internetes áruházában. Bizonyára azért lett ez az új jel kitalálva, mert a kockás inget nem lehetett olyan jól megpörgetni a NoÁr webshopban, ahol egyébként van minden, mint a búcsúban.

Például jó kis noÁr kapucnis pulcsi, uniszex, 17 000 forintért.

Forrás: Facebook-képernyőfotó

De akinek nincs annyira melege, az vehet akár noÁr-pólót is, szintén kiállásszimbólummal, potom pénzért, 12 000 forintért.

Forrás: Facebook-képernyőfotó

De mindenki megnyugodhat, mert az egyik poszt alatt elolvashatjuk azt is, hogy a webshop a mozgalomtól függetlenül működik, és nem bírta a nagy rohamot, így a fejlesztők már dolgoznak a probléma elhárításán.

Fotó: Képernyőfotó - Facebook

Az addig rendben van, hogy a szegény tanárokért küzdünk, de azért az sem rossz, ha van egy kis bevétel is. Ezért biztos, ami tuti, lehetett úgynevezett támogató jegyet is vásárolni a nagy eseményre, és persze gyűjtést is szerveztek a tüntetés résztvevői között.

Az üzlet az üzlet…

– Nem tudom elképzelni, hogy az emberek nem látnak át ezen a NoÁr gyereken. Most is úgy fogalmazott, hogy természetesen politikamentes a tüntetés. Nevetséges. Hiszen számos baloldali politikus tiszteletét tette a rendezvényen. Ez már annyira átlátszó, ráadásul ez a webshop a termékekkel egyenesen visszataszító. Írta is az egyik kommentelőjük, hogy „12 000 forint egy pólóért, nagyon drágák vagytok”.

Ja kérem, a baloldali trükköknek mindig nagy áruk van, és azt rendre az emberekkel akarják megfizettetni – dühöngött magában Felhévizy, és úgy döntött, elmegy sétálni a Normafához, egy kicsit kikapcsolódni, elvégre az ősz a kedvenc évszaka.

Borítókép: Molnár Áron, NoÁr tenyerén a piros felkiáltójellel. (Forrás: Facebook-képernyőfotó)

