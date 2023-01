Mi legyen és mi ne legyen?

Fizetett ellenségeink szerint ne legyen:

Akkumulátorgyár – az semmiképpen ne legyen. Bányászat – az se legyen. Paks – na, az aztán végképp ne legyen, se Paks I, se Paks II. Szénerőmű, gázerőmű – az biztosan ne legyen. Kőolaj, földgáz – az úgy általában ne legyen (főleg, ha orosz és olcsó, ha amerikai és iszonyú drága, akkor rendben van…).

Robbanómotor – az se legyen, nem zöld, szennyez. Elektromos autó – az legyen, de akkumulátor nélkül, szerintük a jövő autóját nem akkumulátor fogja hajtani. De nem ám, hanem mókuskerék. Ami viszont állatkínzás – de az még a jövő zenéje. Fakitermelés, tűzifa – az se legyen.

Szállodák – ne legyenek. Kikötők – azok se legyenek. Bármiféle turisztikai beruházások – semmiképpen se legyenek. Hústermelés – ne legyen, környezetterhelő, a tehén sokat fingik. Tejtermelés – az se legyen, lásd, mint fent. Baromfitenyésztés – Isten ments, környezetszennyező plusz állatkínzás. Libatömés, libamáj – Atyaúristen, sátáni!

Dunai hajózás – környezetszennyezés. Közúti árufuvarozás – környezetszennyező. Budapest–Belgrád vasútvonal – rémes, felesleges, diktatúra! Vadászat, vadászati turizmus – barbárság, jaj kicsi Bambi…! Reptérfejlesztés – brrr! Nemzeti légitársaság – brrr! Autógyártás – pfuj! Ipari parkok – rettenetes, undorító… Bármilyen építkezés – káros, elfogy a zöld!

Haderőfejlesztés – hahaha… (És milyen fölösleges is!) Családtámogatás – borzasztó, kontraproduktív, diszkriminatív. Szülessen több gyerek – minek, így is sokan vagyunk. De nem lesz se jövő, se nyugdíj, se munkaerő – ez hülyeség, a jövő senkit sem érdekel, a nyugdíjat majd megtermelik a beengedett migránsok, akik a munkaerőgondokat is megoldják.

A debreceni akkumulátorgyárban lehet, hogy vendégmunkások is fognak dolgozni – ez rettenetes, ez felháborító, mit keresnek itt vendégmunkások? És még folytathatnánk a sort napestig.

Viszont ugyanezek (fizetett ellenségeink) követelik, hogy legyen:

Mindenkinek munkája. Magas fizetése. Háza, lakása – és abban legyen fincsi meleg. Mindenkinek legyen pénze és ideje üdülni, nyaralni, kirándulni, hétvégére kiruccanni. Legyen hova elmenni nyaralni, üdülni, kirándulni, hétvégére kiruccanni, vagyis legyenek jó és olcsó szállások mindenfelé.

Legyen mindenkinek jó minőségű, tápláló és olcsó élelmiszer. Legyen nagyszerű úthálózat, tömegközlekedés. Legyenek elektromos autók – de mint mondták, akkumulátor nélkül. Legyen minden zöld. Legyen minden vörös. Legyen mindenkinek minden.

Fentiek ismeretében egy, csak egyetlen kérdés merül fel: nem takarodtok el végre a jó büdös …ba?

Vagy segítsünk?