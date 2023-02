Tévedésben az elnök

Másodszor, a nyilas zászló bal oldalán egy nyilaskereszt van (innen a neve), ami a zászló felét elfoglalja, és ami semmilyen formában nem volt része az árpádsávos zászlónak.

Harmadszor, a nyilas zászló jobb oldala is különbözik az árpádsávos zászlótól, hiszen a nyilas zászló jobb oldalán kilenc sáv található (öt vörös és négy fehér sáv), szemben az árpádsávos zászló nyolc sávjával (négy vörös és négy fehér sáv).

Az árpádsávos zászló tehát sosem volt nyilas zászló, amit a jobboldali elfogultsággal legkevésbé sem vádolható Wikipédia is megerősít: „Az Árpád-sáv önmagában sohasem volt hungarista jelkép, csak nyilaskereszttel kiegészülve, valamint a mai árpádsávos zászlók nyolc sávjával szemben kilenc sávból állt a hungarista változat.”

Ugyanakkor két fontos érv is szól az árpádsávos zászló mellett. Ahogyan nekünk himnuszból is kvázi kettő jutott – a Himnusz és a Szózat –, és nemzeti ünnepeinken a Szózatot is de facto himnuszként énekeljük, ugyanígy azonosulunk a piros-fehér-zöld trikolór mellett a több mint 1100 éves Kárpát-medencei jelenlétünket és államiságunkat megtestesítő árpádsávos zászlóval. Másrészt az árpádsávos zászló sokkal inkább különbözik a nyilaskeresztes zászlótól, mint a mai magyar zászló az ötvenes évek Rákosi-címeres piros-fehér-zöld zászlójától, mégsem tekint senki a kommunista diktatúra jelképeként a piros-fehér-zöld zászlóra.

Ahogyan a hivatalos magyar zászló nem a kommunista diktatúra, úgy az árpádsávos zászló nem a nyilas uralom jelképe, és soha – egy rövid időszakban sem – testesített meg fasizmust vagy rasszizmust.

Őszintén bízom benne, hogy Csányi Sándor valós történelmi érvekkel (esetleg szemléltető képekkel) érkezik az UEFA-hoz, és nem dobja fel nekik a magas labdát, amely szerint az árpádsávos zászló akár egy rövid ideig is „a fasizmust, a rasszizmust testesítette meg”. Különben nem kell majd csodálkoznunk.

Borítókép: A történelmi zászlókat viszik a Kossuth- és Széchenyi-díjak, valamint a Magyar Érdemrend kitüntetéseinek átadásán az Országház kupolacsarnokában 2021. augusztus 20-án. (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

…

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!