Gréczy visszasírja az egypártrendszert

Akármennyire is rejtegetik, újra meg újra kibújik a kommunista szög a liberális zsákból. Most éppen a szabadidejét amatőr pornóperformanszokkal múlató és ezeket az interneten a szélesebb nyilvánossággal is készséggel megosztó Gréczy Zsolt panaszkodott arról, hogy túl sok a párt Magyarországon, kevesebb kellene belőlük.

Külön nevesítette is a Fideszt, mint amelynek a létezése a leginkább zavarja.

Mintha már hallottunk volna hasonlót: hetvenegynéhány évvel ezelőtt ugyanez volt a sláger, a Magyar Kommunista Pártot is zavarta a sok párt, a vele elvileg szövetséges szociáldemokraták léte éppúgy, mint a kisgazdáké. A szavakat tettek követték, és Rákosi elvtárs a szovjet megszállókat képviselő Kliment Jefremovics Vorosilov marsallal karöltve neki is látott a sok fölösleges párt felszámolásának, amely erőfeszítésüket 1948-ra siker koronázta. Ekkorra sikerült elérniük, hogy egyetlen párt – a Magyar Dolgozók Pártjának átnevezett kommunista párt – maradjon a politikai palettán,

amely politikatörténeti momentum iránt Gréczy képviselő úr szemmel látható nosztalgiával viseltetik.

Persze nemcsak a pártokat nyírták ki, hanem a nem sokkal utána kommunista belső leszámolás áldozatává lett, majd később hőssé avatni próbált Rajk László vezetésével a „fasiszta reakciót” (értsd: a polgári Magyarországot) megjelenítő civil szervezeteket is.

Nos, ha jól értem, valami hasonlót szeretne ma is Gréczy Zsolt és társai, de szerencsére ők már csak gyenge utánzatai a korábbi elvtársaknak: Rákosi helyett Gyurcsány, Rajk helyett Gréczy, Vorosilov helyett pedig Pressman, ami – lássuk be – elég jelentős szintcsökkenés.