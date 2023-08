Aggodalommal tölti el a fejlett Nyugatot, hogy Oroszország nem hosszabbítja meg egy holland újságíró VÍZUMÁT. Igen, így csupa nagybetűvel: VÍZUM.

Aggódnak ők mindenért, amit nem tudnak uralni, amit nem tudnak ellenőrizni. Félnek a szabad véleményektől, félnek a nem általuk irányított társadalmaktól. Bár nyitott társadalomról csacsognak csacskán, valójában kizárólag az általuk kézben tartott gyarmatokban hisznek.

Az sem újdonság, hogy ezek a képmutatók csak addig tartják fontosnak a sajtószabadságot, amíg az nekik kényelmes. Eva Hartog – mert ez a neve a kiutasított újságírónak – története csak azért kapott nagyobb hangsúlyt, mert az amerikai tulajdonú Politico is magáénak mondta a hölgyet. A Politicót felháborította az eset, de hát mi mást tehetnének, ez a dolguk.

Ugyanakkor az orosz külügyminisztérium szókimondó szóvivője egy egészen más kórképet festett a nőről és az ügyről. Szerinte a Politico sosem akkreditálta az újságírónőt, és különben is, mint mondja (pontosabban írja), tíz év alatt aligha írt többet néhány tudósításnál.

Nem fogunk mi most innen igazságot tenni, nincs is ilyen célom.Ám szembetűnő ebben az esetben is, hogy a Nyugat mennyire feledékeny. Amikor féltik a sajtószabadságot, akkor ugyanolyan arcátlanok, mint minden más esetben, amikor a kettős mércét alkalmazzák. Nekik az a sajtószabadság, hogy az egyik, másik, harmadik lap embere szabadon járhasson-kelhessen Moszkvában, Oroszországban, de az orosz (szerintük propaganda-) sajtótermékek ne szennyezzék a Nyugatot.

Tehát a sajtószabadság önmaguk által felkent istenei megmondják, melyik sajtótermék igazi szabad média és melyik propaganda. Ezzel nem pusztán az a baj, hogy ők csak hiszik magukról, hogy a sajtószabadság felkent papjai, hanem az is, hogy teljesen hülyének nézik az olvasót, tévénézőt, a fogyasztót. Ugyanis a „Te ezt ne nézd, mert propaganda!” mondatban az is benne van, hogy te annyira hülye vagy, hogy azt se tudod eldönteni, mi a jó neked.

A lehetőségét is el akarják venni annak, hogy ön, te, mi döntsük el, hogy minket mi érdekel, kinek mit hiszünk el. Ez a véleménydiktatúra uralja a Nyugatot. Ám valójában nem is arról van szó, hogy mit vélnek igaznak, mit gondolnak kamunak, fake newsnak, mi szerintük a propaganda. Az igazság az, hogy félnek, félnek mindentől, amit nem ők tartanak kézben.

És most térjünk vissza a vízumkérdésre!

Drága nyugati elvtársak, hol volt az aggodalom, amikor a fejlett Nyugat elkezdte korlátozni az orosz turisták beutazását Európába? Elvtárs, érted, ugye: turisták, akik pénzt hoznak az európai vállalkozóknak. Nem Putyin, hanem turista. Az az orosz turista, aki semmit nem tett az ukránok ellen, az az orosz turista, aki többet költ, mint bármely európai vendég. Amikor az ő vízumukat elkezdték Nyugaton korlátozni, akkor miért nem szisszent fel senki, hogy ez nemcsak ruszofób, de unióellenes is?

És vajon hol volt a Nyugat, amikor a magyarok ellen vízumszankciót vezetett be Amerika egy kisstílű bosszúálló nagykövet ötletére?

Borítókép: illusztráció (Fotó: Pexels)

