Viharos szakítás Jakab Péterrel

Nemrégiben megírta a Magyar Nemzet is, hogy Jakab Péter kebelbarátja, Józsi szerint a nyugdíjasok szavazati jogát el kellene venni. Tegyük hozzá, Minorics Józsi jó fej, mert a saját anyját is megfenyegette, hogy ha még egyszer a Fideszre szavaz, akkor többé nem látja őt.

Aztán József hazautazott Németországba, és rájött, hogy ha neki be kell illeszkednie egy csapatba, akkor igazodnia kell a befogadókhoz. Szóval a szerelmi légyott olyan rövid volt, mint gyermekkorunk tábori szerelmei, sőt még annál is rövidebb. Petit megszeretni és tőle elhatárolódni elég volt három nap is.

Na de a zsák és a foltja. Józsefet mára már a „sajátjai” is elhagyták. És nem is akármilyen körülmények között. Szóval az új ellenzék azonnal, a kezdeti lendülettel meg is szűnt. De szóra sem érdemes, mert József talál majd magának új hobbit. Nem is ez a lényeg, hanem ahogy ez utóbbi nagy ellenzéki buzdulás véget ért, József ellenségei – akik korábban barátai voltak pár hétig – már meg is támadták. Mondhatnánk, ellenzéki tempó. De a módszer az, ami valójában megér néhány tollvonást. Vagy tudják mit, nézzék meg saját szemükkel, hallgassák meg saját fülükkel, hogyan figyeli meg egymást két jó elvtárs.

El se tudod képzelni, hogy mi van ezen a videón? Én egy olyan ember vagyok, aki nagyon okos. Amikor a kerítésen keresztül kellett videót csinálnom. Azt ne felejtsd el, hogy végig nem tudtad, hogy mikor vagyok ott. És számoltam a viselkedéseddel előre.

Ha valakit további pikáns részletek érdekelnek, itt megnézheti a teljes videót is.

Akit egyébként érdekel István alaposan kidolgozott felsőteste, azt is megmutatta követőinek.

Ők lesznek az új, fiatal ellenzéki politikusok. De legalább nem leszünk szomorúak, mert a szórakoztatásunkról ők gondoskodnak majd.