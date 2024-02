Lecsapnak a liberálisok, borzasztó dolog van készülőben: sokunk nagy kedvence tűnhet el végleg

A minap a Telexen olvastam egy megdöbbentő írást. A cikk arról számot be, hogy a Peta nevű nemzetközi állatvédő szervezet holland tagozata is támogatja az eredeti amerikai felhívást, mely szerint le kell szerelni a lovakat és minden más állatot a vásári körhintákról. Ugyanis a harcos liberális állatvédők úgy vélekednek, hogy a körhinták állatfigurái „akaratlanul is a kiszolgáltatott állatok tudatos kizsákmányolásának szimbólumai”, és ezáltal a körhintákat használó gyermekekben torzulást, helytelelen értékrendet alakítanak ki.

A diákok viszont örülhetnek, mert ezen logika mentén a világ leghíresebb falova, a trójai háború legfontosabb mozzanata kikerülhet a tankönyvekből.