Cseh Katka titka nem titok többé, lebukott a díszpinty

Az nem meglepő, hogy semmivel sem értett egyet Félix azokból, amiket Cseh elmondott, hiszen amit ő pusztításnak mondott az egyébként páratlan sikertörténet, amit a számok, adatok mellett alátámaszt az az aprócska, bár el nem hanyagolható tény is, hogy immár négy alkalommal választották meg ezt a kormányt a magyar emberek. Európai közmédia, igen látjuk milyen a sajtószabadság, például Németországban, csak egy fajta véleményt tűrnek el, európai gyermekvédelem, ahol ki-be flangálhatnak különböző LMBTQ érzékenyítők az óvodákba, meg úgy általában látjuk pontosan, hogy milyen állapotban van most a demokrácia a nagybetűs Nyugaton, ahol kényükre kedvükre tiltanak be bizonyos rendezvényeket, amikkel nem értenek egyet. Tehát sokkal inkább az a helyzet és ezt, aki lát a pályán az tökéletesen felismeri, hogy az emberek pont ebből az európai maszlagból nem kérnek, amit ő felvázolt ebben a műsorban.