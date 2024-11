Gyurcsány nagy dobásra készül Orbán ellen

Arról azonban már kevesebb szó esik, hogy a nagy bejelentés során Molnárnak volt egy olyan mondata is, ami ékes bizonyítéka annak, hogy a Gyurcsány-párt fondorlatos terve miről is szól valójában.

„Készen állunk arra, hogy másokkal közös történetünk legyen, ha lesz ilyen, akkor majd arról közösen döntünk”

Bármennyire is tagadják, már készül a Gyurcsány–Magyar-paktum a háttérben. A budapesti politika kapcsán Tüttő Kata volt főpolgármester-helyettes már elszólta magát a Klikk TV-ben, most a DK ügyvezető alelnöke is kimondta, hogy mire lehet számítani.