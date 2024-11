Koncz Zsuzsának bitang nehéz napjai lehetnek, kikészültek a libsik

Felhévizy végre felhőtlenül tudott örülni a héten. Donald Trump hatalmas győzelmet aratott az amerikai elnökválasztáson a demokrata Kamala Harris felett. Hiába mondták sokan, hogy Trumpot rendre alul mérik a közvélemény-kutató cégek, a hírlapíró aggódott, mert az utolsó pár hét kivételével végig Harris vezetett a mérésekben. Aztán eljött az igazság pillanata, és kiderült, mi is a valós helyzet: Trump simán győzött. Hiába sorakozott fel a demokraták jelöltje mögött szinte az egész Hollywood, nem lehetett becsapni az amerikaiakat. Szóval most nagy az öröm a jobboldalon szerte az egész világon. A békepárti tábor is fellélegezhet, mert Trump elkötelezett híve a háború lezárásának.