Vályi Istvánnak korpásodik a haja

Most Vályi István influenszer haja lett korpás, és vállal reklámszereplést – mindegy, mit, csak fizessenek jól.

A korábban hiteles autós influenszer már mindenhez IS ért, ha megfizetik. És ezzel legtöbbet saját magának árt, mert elveszíti korábbi rajongóit. Mindenkinek lehet véleménye mindenről IS, és szerencsére ebben az országban még azok is elmondhatják, eltrombitálhatják, amit csak akarnak, akik az emberekre közveszélyesek. Pista szerencsére nem közveszélyes, csak egy influenszer, aki áruba bocsátja a lelkét.

Az autós újságíró nemrég a Partizán műsorában panaszkodott egy sort a magyar közállapotokról Tisza Párthoz húzó influenszerként.

De ez is egy döntés, hiszen van az a pénz, amiért korpásodik a hajad, nem?