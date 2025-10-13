Egy érvet mondjatok...

Levizelte Szent Ágostont és a De immortalitate animae-t. A lélek halhatatlanságát.

Levizelte Nursiai Szent Benedeket, Európa védőszentjét, a Regulát, s vele az állandóságot.

Levizelte Beda Venerabilist és a Vulgátát.

Levizelte Clairvaux-i Szent Bernátot, és vele a szelíd szerzetes tanításait:

„Higgy nekem és a saját tapasztalatomnak. A fák és a kövek olyasmit fognak neked megtanítani, amit a tanítóktól soha meg nem hallhatsz.”

„Az intrikus bajkeverőket ne hallgasd meg, hanem ragadj ostort, és verd ki őket, ahogyan Krisztus tette...”

Levizelte Assisi Szent Ferencet és a Canticum Fratris Solis-t:

„Dicsérjen, Uram, minden teremtményed, / különösen Nap Testvérem, / aki elhozza a nappalt; és te általa adsz fényt. / És ő gyönyörű és ragyogó egész pompájában! / Hozzád, a Legmagasabbhoz, hasonlít.”

Levizelte Petrarcát, s a 156. szonettet:

„Hajóm megy, feledéssel megrakodva, / Tél-éjszaka kietlen tengerén, / Hol Szkülla és Karübdisz nyúl felém; / Kormányát uram – ellenségem fogja.”

Levizelte Dantét, s az Isteni színjáték 28. énekét:

„Nézd Mohamedet, mily csunyán repedt szét!

És nézd Alit mellettem: hajtól állig

hasított arca elrontotta kedvét.

S mind, aki csak így megszaggatva jár itt,

szakadásnak volt földön okozója,

mi itt örök kárhozatára válik.”

S mind a többit is...

Szombat volt, amikor levizelte Pierre Abélard-ot, és az ő szombat esti himnuszát:

„Óh milyek s mekkorák / azok a szombatok, / mikkel az ég örök / udvara zeng s ragyog! / Törteknek pihenés, / bátraknak jutalom. / Isten lesz minden, és / mindenben Ő honol.”

„Milyek s mekkorák”? Ilyenek s ekkorák. Ez maradt nekünk...

De levizelt mindent. Minden magyarunkat, Csezmiceit s az „istentelen” Balassinkat, a niklai remeténket, nyelvújító Kazinczynkat és himnuszos Kölcseynket, Vörösmartyt, ki még azon lamentált, ment-e a könyvek által a világ elébb, de neki még emberhez méltó gondja volt; harcos Petőfinket és szelíd Aranyunkat, a felvilágosodásba szédült Csokonainkat, szörnyeteg zseninket, Adyt, s a nem proletár költőt, József Attilát, drága Nagy Lászlónkat, ki szerencsére nem látja már nem emberi arcunkat, és Isten ölében ülő Pilinszkynket: