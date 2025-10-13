Rendkívüli

A kormány és az OTP közösen építi újjá a gödöllői kastélyt + videó

idezojelek
Poszt-trauma

Egy érvet mondjatok...

Aki levizelte a Szent Péter-bazilika oltárát, az mindannyiunkat meggyalázott, annak nincs bocsánat.

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
Cikk kép: undefined
oltárVatikánIstenbűnmeggyalázásbarbár 2025. 10. 13. 9:06
Fotó: ISABELLA BONOTTO

Levizelte Szent Ágostont és a De immortalitate animae-t. A lélek halhatatlanságát.

Levizelte Nursiai Szent Benedeket, Európa védőszentjét, a Regulát, s vele az állandóságot.

Levizelte Beda Venerabilist és a Vulgátát.

Levizelte Clairvaux-i Szent Bernátot, és vele a szelíd szerzetes tanításait:

„Higgy nekem és a saját tapasztalatomnak. A fák és a kövek olyasmit fognak neked megtanítani, amit a tanítóktól soha meg nem hallhatsz.”

„Az intrikus bajkeverőket ne hallgasd meg, hanem ragadj ostort, és verd ki őket, ahogyan Krisztus tette...”

Levizelte Assisi Szent Ferencet és a Canticum Fratris Solis-t:

„Dicsérjen, Uram, minden teremtményed, / különösen Nap Testvérem, / aki elhozza a nappalt; és te általa adsz fényt. / És ő gyönyörű és ragyogó egész pompájában! / Hozzád, a Legmagasabbhoz, hasonlít.”

Levizelte Petrarcát, s a 156. szonettet:

„Hajóm megy, feledéssel megrakodva, / Tél-éjszaka kietlen tengerén, / Hol Szkülla és Karübdisz nyúl felém; / Kormányát uram – ellenségem fogja.

Levizelte Dantét, s az Isteni színjáték 28. énekét:

„Nézd Mohamedet, mily csunyán repedt szét!
    És nézd Alit mellettem: hajtól állig
    hasított arca elrontotta kedvét.
S mind, aki csak így megszaggatva jár itt,
    szakadásnak volt földön okozója,
    mi itt örök kárhozatára válik.”

 

S mind a többit is...

Szombat volt, amikor levizelte Pierre Abélard-ot, és az ő szombat esti himnuszát:

„Óh milyek s mekkorák / azok a szombatok, / mikkel az ég örök / udvara zeng s ragyog! / Törteknek pihenés, / bátraknak jutalom. / Isten lesz minden, és / mindenben Ő honol.”

 „Milyek s mekkorák”? Ilyenek s ekkorák. Ez maradt nekünk...

De levizelt mindent. Minden magyarunkat, Csezmiceit s az „istentelen” Balassinkat, a niklai remeténket, nyelvújító Kazinczynkat és himnuszos Kölcseynket, Vörösmartyt, ki még azon lamentált, ment-e a könyvek által a világ elébb, de neki még emberhez méltó gondja volt; harcos Petőfinket és szelíd Aranyunkat, a felvilágosodásba szédült Csokonainkat, szörnyeteg zseninket, Adyt, s a nem proletár költőt, József Attilát, drága Nagy Lászlónkat, ki szerencsére nem látja már nem emberi arcunkat, és Isten ölében ülő Pilinszkynket:

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Szellőivel, folyóival / oly messze még a virradat! / Felöltöm ingem és ruhám. / Begombolom halálomat.”

Agonia christiana. Hát az.

És Katona József, Madách, Mikszáth, Móra, Krúdy, Kosztolányi, Karinthy, Szerb Antal – mind itt áll, levizelve.

Babits érti, de el sem hiszi. Radnóti pedig még most is hitet tesz, hogy magyar s európai.

Shakespeare átöleli III. Richárdot, s már Macbeth sem tűnik akkora szörnyetegnek. Villon eltakarja a szemét. A tavi költők belesétálnak a Bassenthwaite-tóba, nem sietnek, romantikus a halál, különösképp oltár-vizelések idején, s mondják hangosan:

„Szépséges est, nyugalomba oldva, / A szent idő halk, imába némuló Apáca, / Áhítattól bénult; a széles naptányér / Alámerül csöndjében, / Mennyei béke üli a Tengert; / Csitt! a hatalmas Lény éber, / Szűntelen mocorgása / Mennydörgő zajt kelt, múlhatatlant. (…)”

Byron elutazik, s nem jön vissza soha többé. Goethe marad, de vissza ő sem tér. Thomas Mann fennmarad a Varázshegyen, a többi német félrenéz. Camus nem vádol, csak közli, ő megmondta előre. Az oroszok pedig odabújnak mind Dosztojevszkij háta mögé, s bevallják, legkésőbb ezen a szombaton, hogy igenis neki volt igaza: Nem kell a Nyugat. Hrabal iszik egy sört, aztán elrepül a madarakkal.

Mert minden le van vizelve.

Mind le vagyunk vizelve.

Ezen a szombaton levizelték Szent Pétert, Jézus Krisztust és az Istent.

Bűnös, gyarló emberek vagyunk, mi, mindannyian. De európaiak és keresztények. S most a legsötétebb barbárság gyalázott meg mindannyiunkat.

Egy, egyetlenegy érvet mondjatok, hogy miért hagyjuk életben. De a jézusi megbocsátás most nem érv, az most nem ér.

Mert van, ami nem megbocsátható…

(Ui.: Tökéletesen egyetértek Szabó Gergővel, aki ezt írta a PestiSrácokban:

„[...] Azt a senkiházit, aki meg merte engedni magának, hogy levizelje az oltárt, először is ismertté kell tenni. Javaslom, tegyük ki az arcát minden közösségi oldalon, médiumokon, érezze csak a súlyát ennek az aljas tettnek. De akik nála is sokkal bűnösebbek, azok a háttérben dörzsölik a tenyerüket, hogy beérett a munka, már mindent meg lehet tenni. Azok a főbűnösök, a felbujtók és a mentegetők, az ő arcuk kellene, hogy mindenhol kinn virítson, hogy egy nyugodt percük se legyen. Vége a türelemnek, tettekre van szükség, különben az ilyen aljas tettek teljesen hétköznapivá válnak, ahogy sajnos sok helyen Nyugat-Európában már azok is. Az, hogy a Vatikánban ez megtörténhetett, az utolsó utáni figyelmeztetés, a fenevad már nem fél kimutatni agyarait, ez már nyílt háború.”

Igen. Tegyük ismertté. Ne legyen ezeknek egy nyugodt pillanatuk se, soha többé...)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekkormány

A kampány legyen tisztességes!

Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekPuzsér Róbert

Ezek tényleg ki- és felforgatják a világot

Ágoston Balázs avatarja
Ágoston Balázs
idezojelekglobalizmus

Az antifák potenciális gyilkosok

Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojelekkormány

Az ellenzék magyargyűlölete

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Magyar Nemzet
idezojelekKós Hubert

Kós Hubert három nap alatt milliókat úszott össze? Valójában nem kap semmit

Magyar Nemzet avatarja

Olimpiai bajnokunk mindhárom hátúszószámot megnyerve lett a világkupa első fordulójának győztese.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu