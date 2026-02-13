Magyar Péter–Nagy Lebowski-párhuzamok

Időzzünk még el itt egy kicsit, ennél a rejtélyes szobánál és a belőle kinőtt magyarázatoknál, hát igen, mit csináljunk, elidőzik az ember olykor a trágyadomb mellett is, na nem azért, mert szereti az illatát, hanem mert megdöbben, hogy mekkora; s a gyermek is megáll és tátott szájjal bámul egy-egy szerencsétlen testi hibás vagy félkegyelmű nyomorultat, nem azért, mert tiszteletlen, hanem mert olyat még nem látott, a felnőtt pedig azért nem bámul, mert megtanították neki, hogy nem illik. Pedig bámulna.

Hát mi most még bámulunk egy kicsit.

Az mindjárt olyan cuki, amikor egy Radnaimark.hu weboldal láttán Magyar Péter kezd heves magyarázkodásba. Holott még nem történt semmi sem. Olyan ez, mint amikor Móricka erősen, kíméletlenül megragadja és megrántja a lógó láncot, és a teli vödör sz.…r a nyakába zúdul.

Vicces.

És ebbe bele is kapaszkodnék.

Mert hát, óva intenék mindenkit, hogy heves moralizálgatásba fogjon, főleg most, amikor egy üres szobáról beszélünk.

A heves moralizálgatás nem tesz jót senkinek, nem áll jól senkinek. Még egy valóban szent életű szerzetesnek vagy apácának sem. Mondom, miért, s mondandómhoz először a Fritz, a macska című Ralph Bakshi-animációs filmet hívom segítségül, amely Robert Crumb ikonikus képregénye alapján készült. A Filmtett.ro weboldalon ezt olvashatjuk erről a kis remekműről:

„Fritz egy házibuliban meg akar d…gni egy varjút (azaz egy fekete lányt), be is viszi a fürdőszobába, azonban a lehetőségre lecsap még pár partiállat (szó szerint azok), akik orgiát rendeznek a fürdőkádban. Fritz sajnos kimarad a jóból, ezért inkább a sarokban rágyújt egy viccescigire. Közben berobbannak az úgynevezett disznók (jelen esetben tényleg azok) és elkezdik szétverni a kefélő tömeget. Fritz elbújik a klotyóban, majd ellopja a rendőri brutalitásban elfáradt egyik disznó fegyverét és betépve lövöldözni kezd. Óriási az egész.”

Hát mit mondjak, tényleg óriási.

És ha elképzeljük – csak képzelni tudunk bármit is, hiszen fogalmunk sincsen semmiről! –, hogy valami ilyesféle történt abban a lakásban, akkor se kezdjünk heves moralizálgatásba, ugyanis az mindig zsákutca, aminek végén mindig ott találja a moralizálgató saját magát, valami kísértetiesen hasonló szituációban.