Poszt-trauma

A világ és az ő problémája

Az olimpia idejétmúlt és fenntarthatatlan, arról nem is beszélve, mennyire káros, ugyanis „a nacionalizmust erősíti”.

Bayer Zsolt
2026. 02. 17.
Fotó: AFP/Julien de Rosa
Tíz- és tízmilliók érzik, hogy valami nincs rendben a világgal. Valami baj van, valami szorító, kínzó, világrengető baj, s hogy „Kizökkent az idő; – ó kárhozat! / Hogy én születtem helyre tolni azt.”

Csak azt nem tudtuk eddig, mit is kell helyre tolnunk.

Hánykolódtunk álmatlanul éjjelente, a bizonytalanság kínzó vánkosán, új helyre toltuk előbb a komódot, aztán a serblit, de nem szűnt meg az érzés. S már-már feladtuk volna, már-már beletörődtünk, hogy együtt kell élnünk a világ érzett, de fel nem ismert bajával, 

de ekkor jött a HVG, ujját a kor ütőerére helyezte, s immár tisztán látunk végre, végre tudjuk, mi kínzott eddig bennünket, felismertük a világ baját.

Mutatom: „Miért lehet még mindig olyan sportág az olimpián, amelyben a nők nem versenyezhetnek?”

Istenem, hogyan is nem jöttünk rá eddig magunktól?

Nagy szerencse, hogy van, aki gondolkodik, tépelődik, töpreng helyettünk is, és leteszi létünk asztalára a megoldást.

Mutatom tovább: „A síugrásból és sífutásból álló északi összetett, amely a sportolók robbanékonyságát és állóképességét is kemény próbára teszi, a kezdetektől fogva szerepel a téli olimpiák programján, de mindig csak férfiak indulhattak rajta. A nők időről időre figyelemfelhívó akciókkal igyekeznek elérni, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság illetékesei odafigyeljenek rájuk, de lehetséges, hogy nem ők kerülnek majd be a játékokra, hanem a sportáguk esik ki onnan.”

Teljesen világos, és itt volt a szemünk előtt, mégsem vettük észre! Ahogy ezt sem: „Ahogy a két évvel ezelőtti nyári, úgy az idei téli olimpia szervezői is büszkén hirdették: az indulók között a férfiak és a nők aránya sohasem volt még ennyire kiegyenlített. Párizsban először fordult elő, hogy a 10 500 kvótát egyenlő arányban osztották el a két nem képviselői között, és a versenyszámokban is majdnem megvalósult az egyenlőség: a 329 közül a férfiaknak 157-ben, a nőknek 152-ben, vegyes csapatoknak húszban osztottak érmet. 

A milánói–cortinai játékokon ennyire még nem jó a helyzet, hiszen az indulóknak csak a 47 százaléka nő – 1,6 százalékkal több, mint az előző, pekingi olimpián. A különbség abból adódik, hogy a férfiak jégkorongtornáján tizenkét csapat szerepel, míg a nőkén csak tíz; bobban a férfiak, összesen 114-en, kettesben és négyesben versenyeznek, a nők, összesen 56-an, egyesben és kettesben; szánkóban legfeljebb 59 férfi és 47 nő szerezhetett kvótát; rövid pályás gyorskorcsolyában 5000 méteren 20 férfi és 12 nő indulhat; az északi összetett versenyszámait kizárólag férfiaknak rendezik meg.”

 Gondoljátok meg, proletárok!

A milánói–cortinai játékokon nem jó a helyzet, ugyanis az indulóknak mindössze 47 százaléka nő! Arról nem is beszélve, hogy szánkóban 59 férfi és mindössze 47 nő indulhat, továbbá rövid pályás gyorskorcsolya 5000 méteren húsz férfi és 12 nő!

Hová vezet ez?

Ideje, hogy egy emberként, összekapaszkodva, minden egyéb álproblémát haladéktalanul félretolva az egész világ a sarkára álljon, és tegyen végre valamit. 

Háború, migránsválság, gazdasági bajok, éhezés, demográfiai gondok, rettenetes közbiztonság, elviselhetetlen, eltakarítandó kommunisták Z generációs reneszánsza, Európa tönkretétele – ez mind-mind várhat, ez mind-mind ráér! 

De hogy a szánkóban 59 férfi és 47 nő áll rajthoz, ez bizony nem tűr halasztást. Miképpen az északi összetett versenyszámban nem induló nők problémája sem. Egy lehetséges megoldás persze kínálkozik, és a zseniális HVG fel is hívja erre a figyelmet: „Előfordulhat, hogy végül nem a nők kerülhetnek be az olimpiára, hanem az északi összetett kerül ki onnan. A NOB eredetileg tavaly hozott volna döntést a sportág sorsáról, amit azonban idén júniusra toltak.

A szervezet szerint a nők mezőnyével ugyanaz a baj, mint általában a sportággal: hogy folyamatosan csökken iránta a nézői érdeklődés, nincs nagy bázisa, és hogy csak nagyon kevés nemzet űzi magas szinten. A norvégok az összesen 35 érmükkel messze kiemelkednek a mezőnyből, őket követik 16-tal a németek (nem számítva Kelet- és Nyugat-Németországot, valamint az egyesített német csapatot), valamint 16-tal, illetve 14-gyel az osztrákok és a finnek. Rajtuk kívül csak nyolc további ország nyert érmet valaha.”

Igen. Ez megfontolandó. Ami „nem eladható”, azt egyszerűen meg kell szüntetni. El kell takarítani az útból. Micsoda őrültség, hogy mindenféle „nem eladható” sportágak szerepelnek az olimpiákon! Mint például az öttusa, ami eleve egy gyanús sportág volt mindig is, a hajdanvolt Monarchia úri huncutsága, végre sikerült legalább a lovaglást megszüntetni belőle,

szegény lovak sem érdemelték ezt a megaláztatást, most végre van zsákba futás a lovaglás helyett, és csak remélni tudjuk, hogy olyan fehér, rasszista, kirekesztő, militáns sportág, mint a vívás, szintúgy eltűnik hamarosan, és lesz helyette woke, befogadó, LMBTQ-kompatibilis lepényevés.

De jó lenne, ha nem állnánk meg félúton: igazuk van a mostani téli olimpia ellen tüntető  Z generációs Lenin-fiúknak és -lányoknak, akik végre kimondták azt, amit már mindenki tud, de legalább érez, kivéve a sok felesleges boomert: azt, hogy az olimpia úgy, ahogy van idejétmúlt és fenntarthatatlan, arról nem is beszélve, mennyire káros, ugyanis – nagyon figyelj! – „a nacionalizmust erősíti”…

Helyben vagyunk.

De addig is: előre az 57 férfiből és 57 női versenyzőből álló szánkóversenyekért!

Köszönjük, HVG, ma már kicsit nyugodtabban fogunk aludni…

