Természet és bor

De miért is kezdünk egy alapvetően borokat bemutató sorozatot a terroirral? Nos azért, mert minőségi borokról a termőhely ismerete nélkül nem érdemes szót ejteni. Meggyőződésem szerint a bor termelése és fogyasztása egy-egy bortermelő nép kultúrájának, történelmének a része. Rengeteg határterület kötődik hozzá, nem beszélve a társasági kapcsolatokról, amivel sajnos egyre rosszabbul állunk.

Ezért is kell törődnünk azokkal a termőhelyekkel, termelőkkel, szőlőfajtákkal, amelyek borban is képesek tükrözni a Kárpát-medence adottságait. Amelyeket kizárólag itt, Európa közepén, a mi adottságaink mellett lehet elkészíteni. Amikről nekünk lehet és kell is beszélnünk.

Az elmúlt nyolc-tíz év komoly változásokat hozott a hazai borminőség és borstílus terén is. Egyre több olyan fiatal termelővel találkozunk, akik komolyan veszik a borkészítést. Nyitott szemmel, füllel és ízlelőbimbókkal járják a világot, kóstolnak, hasonlítgatnak és megpróbálják saját boraikat is elhelyezni a hatalmasra duzzadt bortengerben.

Ami nélkülözhetetlen ahhoz, hogy jó értékítélettel és őszinte önismerettel felvértezve, nyitottan készítsük és minősítsük a borokat. Annak idején – jó harminc éve –, amikor elkezdtünk tudatosan borokat kóstolni és értékelni, alig-alig találtunk egy kis kötetre valót azokból a tételekből, amire érdemes volt mások figyelmét is felhívni. Ma ez már másként van.

Közel négyszáz izgalmas borokat készítő, tudatosan dolgozó pince adja a hazai borkínálat gerincét. Ezekből fogunk szemezgetni úgy, hogy egy kis tanulással egybekötve újabb elkötelezett híveket tudjunk szerezni a magyar boroknak.

Egyik sokak által nagyra becsült és kedvenc szőlőfajtám a furmint. Remek savak, szép szerkezet, érlelhető borok – jó esetben ez társul a hazai furmintkínálat izgalmasabb részéhez. Eger, Somló, Tokaj, időnként a Balaton északi partvidéke remek borokat ad, ma már mondhatjuk: újra ebből a fajtából. A furminttermés java Tokajhoz köthető, akárcsak a fajta eredete.

A minap jött velem szembe a Holdvölgy Pincészet 2018-as Intuition No3. névvel ellátott száraz furmintja. Megnyerő citrusos, friss gyümölcsös illata és finoman árnyalt ízjegyeinek sokasága bárkit levesz a lábáról. És vajon miből is táplálkozik a fajta, mi alakítja savait, egyensúlyát, díszítő ízeinek gazdagságát?

Elsősorban a termőhely. Az a különféle talajrétegek sokaságát kínáló mádi terület, ahol ennek a furmintnak az alapanyaga is termett. Vulkáni törmelék, andezit, riolit, egy kis dácit, magas ásványianyag-tartalom és tízmillió évnyi előélet. Amitől ez a bor azzá vált, ami. Erőteljes, határozott szerkezetű, mégis elegáns és hosszan tartó tokaji száraz furmint, a hűvös napokra.

Borítókép: mádi szőlősorok (Fotó: Bujdos Tibor)