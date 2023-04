Kukorica a sörben

A Rizmajer kukoricasörének külön története van. A ’90-es években a Zoltán utcában, a Belvárosban megnyitott az Iguána mexikói étterem, aminek az amerikai-mexikói tulajdonosa kitalálta, hogy lesz saját kukorica söre, és megkereste Riziéket, csináljanak egy saját néven csapolható sört az étteremnek.

Riziék fölkerekedtek, és meg sem álltak Vecseri Beáta Kertészeti Egyetemen található sörtanszékéig, ahol kerek perec közölték velük, ezt nem lehet megcsinálni. De amilyen a nyakas magyar, mégis tettek egy próbát, avval a tudattal, hogy maximum kiöntik.

Csak a sokéves sörfőző rutinnak köszönhető, hogy a próbából nem egy nagy adag odaégett puliszka lett, ami beleragadva tönkretette volna a főzőüst keverőjét, ám végül elkészült a sör. A tortillán és chilisbabon élő éttermi vendégek, meg elégedetten csettintgettek, hogy milyen finoman csúszik rá ez a "mexikói" sör.

Az Iguánával közös történet már a múlté, de a Cortez névre hallgató sör még mindig a kínálatban van. Enyhén ködös kukoricasárga szín – a legvilágosabb a háromból – közepes fehér habkoronával. Pirított kukoricás, kukoricalepényes illat, de nem érződik benne a DMS, a kukoricakonzerves olcsósörös vegyület szaga. Ízben frissítő, visszafogottan édeskés, ám nem negédes, még melegedve is érződik a karakteres íz, nagyon lágy keserű utóízzel. Bár nem ez a világ legizgalmasabb söre, de tökéletesen hozza a stílusjegyeket.

Itt be is fejezhetnénk a kóstolást, de a Rizmajer és Kiss Tamás, sörfőző (Hopfanatic) és séf közös sörét nem hagyhatjuk ki a listából. A Pop-Corn egy Double Corn IPA, amibe a csírátlanított kukoricán kívül pilzeni maláta, némi crystal maláta és az illatos, citrusos, gyantás (Cascade, Simcoe, Citra) és természetesen földesen keserű (Chinook) komlók adják meg az IPA-k kedvelt ízeit, hogy megmutassák, a kukoricából is lehet értéket csinálni, ha nem pótanyagként, olcsósító adalékként tekintünk rá.

Fotó: Vásárhelyi István - Sörbúvár

A Cortez alapjaira készült, de sokkal több szárazanyag került bele. Hidegebben még csak a citrusos illatok érződnek, de amint kinyílt, érezni belőle a Cascade jellegzetes grapefruitos és a Simcoe üde virágos aromáját.

Ha nem szagoltuk volna a Cortezt, akkor meg nem mondjuk, hogy van benne kukorica, de így beazonosíthattuk együtt a kicsit édeskés illatokat, amelyek azonban szépen beleágyazódtak a komlóorgiába. Még jobban kinyílva a Citra üde citromossága és a gyantás komló mellé odafurakszik egy kis kekszesség is, vélhetően a crystal malátától.

Ízeiben még inkább igaz, hogy melegedés után telik meg élettel. Míg csapon a mandarinos, enyhén kekszes vonal a domináns, a palackos verzió IPA-barát pohárból a pink grapefruit és a gyantás ízek a meghatározóak.

Kevés kekszesség érződik a nyelvhegyen, és utóízében a földes komló friss tonikos aromákat hordoz. A 6,5 % alkohol és a tisztességes adag kukorica és maláta ellenére van egy kellemes angol bittereket idéző, enyhén fémes, minerális vizesség is a sörben, ami kifejezetten könnyen ihatóvá teszi. Szóval jól csúszik, csak vigyázzon mindenki, mert ez nem egy 3,5 %-os kukoricasör, hanem egy tisztességes IPA, a stílus minden erényével fölvértezve.

És a tanulság? Ne nézzünk le egy sört csak azért, mert kukoricát tettek bele, és ne értékeljünk föl mindent, amiben nincs. Ami igazán számít, az elkészítés módja, a sörfőzőtudomány és gondosság.

Borítókép forrása: Vásárhelyi István - Sörbúvár