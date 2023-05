Balaton, Balaton – él a tó, jó a bor

Aki szeret úgy járni a világban, hogy a szemét nem csukja be, sőt megpróbál észszerűen nézelődni, annak biztosan feltűnt már, hogy a Balaton északi partja milyen gazdag építőanyagokban. Persze nem a faanyagra vagy cementre gondoltam, sokkal inkább a kerítések, támfalak, kőfalak vagy éppen házak, épületek köveire. A vöröses, a sárgás, a fehér, a szürke egyaránt előfordul itt is, és ezt érdemes az itt termő borokra is kiterjeszteni. Bármerre járunk is a világban, ahol láthatóan szinte hófehér mészkőből épült városokkal találkozunk – például Champagne vagy éppen a szépséges portugál Bairrada vidéke – ott jó savú, eleven borokat fogunk kóstolni. Vulkáni kiömlési talajok vagy éppen bazalt orgonák közelében többnyire minden szürkére vált, a borok pedig melegebb tónusúak lesznek. Hogy is van ez?

Régészeti leletek tanúsága szerint már kétezer évvel ezelőtt virágzó szőlőkultúra volt a Balaton-felvidéken, egyben a Badacsony környékén is. Mindez a római civilizációnak köszönhető. A hegy lábánál vezetett a rómaiak egyik hadiútja, amelyet ma is Római út néven emlegetnek. A római kor óta folyamatos borkultúra a honfoglalás után sem szakadt meg. Okleveles források szerint a XIII. században a Balaton környékének szőlői részben egyházi tulajdonban voltak, míg más részei az Atyusz nemzetség birtokaihoz tartoztak. Ez a család építtette például a Monostorapáti-környéki Almád-monostort, a szigligeti várat, de ők szállítottak bort a királyi asztalra is.

Bél Mátyás, a XVIII. század elejének neves szerzője a következőket jegyezte meg. A Balaton tó zalai partját, egyvégtében szőlőtermő hegyoldalak szegélyezik, amelyek legtöbbjén igen nemes borokat szüretelnek, de valamennyi közt legjobbakat a badacsonyi, a szentgyörgyi és a kővágóörsi parti hegyek adják, melyeknek gyümölcse oly finom és kellemes ízű, hogyha nem is a legelső, de bizonyosan az elsők közt ismert bort szűrik belőle. Ennek a kiváló minőségnek az okát az e hegyoldalakon is jellemző aszúsodásban lehet sejteni. További különlegessége volt a vidéknek az ürmös, amelynél a szagos kék szőlőfajtákat részesítették előnyben, s első említése 1788-ból való. Ezt gyógyhatású készítményként patikákban is árulták.