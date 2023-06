Az első hazai gyümölcsös sörtől egy komplett alszortimentig – Békésszentandrás és a gyümölcsök kapcsolata

A gyümölcsös sörök megítélésében ugyanakkor annál rátermettebbnek érzem magam, fenntartva, hogy a kedves olvasó itt is akkor megy biztosra, ha nem csak az én szavamnak hisz, hanem saját tapasztalatainak is. A Szent András Sörfőzdénél nagyon odafigyelnek a termékek megjelenésére is, így nem csoda, hogy a teljes gyümölcsös szortiment egy összefüggő megjelenéssel van piacon, leszámítva két különleges tételt, a Betyár királyt és a Szent András Könnyét. E kettő talán inkább az alapszortimentet erősítik. Az előbbi egy meggyel és szilvával ízesített, ízében a fahordós érlelés jegyeit hordozó stout, a maga 7%-val. Kifejezetten kellemes jól eltalált tétel, mely talán inkább a hidegebb őszi, téli napok kiváló kísérője lehet. Csakúgy, mint az utóbbi, a Szent András Könnye, mely a főzde Black Rose nevű sörére emlékeztető duplabak, áfonyával. Az áfonya hatására a sör ráadásul már-már süteményes ízvilágúvá változik, mely különösen ajándéknak is elsőosztályú.

Fotó: Szent András Sörfőzde

Rátérve az „igazi” gyümölcsös alszortimentre, megtalálhatjuk a főzde két klasszikusát, a már említett Meggyes és az utóbb bevezetett Szilvás lagereket. A sörök hozzák a kötelezőt. 3,7–3,7% alkohollal és 30% gyümölcstartalommal kerültek forgalomba, kiváló szomjoltók a forró nyári hőségben. A szívemnek ugyanakkor az egyik legkedvesebb, a talán időben negydiknek bevezetett Áfonyás Ale. Ez a sör 4%-os, 15% gyümölcstartalommal, amely ugyanakkor kétféle áfonyát jelent. Egyfelől kékáfonyát, másfelől tőzegáfonyát. Előbbi inkább színben és a mélyebb ízekben ad hozzá a sörhöz, utóbbi pedig az aromát és a korty végét emeli meg különleges zamatával.

Fotó: Szent András Sörfőzde

Ugyancsak régi motoros a főzdénél a málnás búza, mely a főzde Napkincs nevű bajor búzájának egy továbbgondolt és 30% málnával kiegészített tétele. Külön öröm ennél a sörnél, hogy a főzde a magyarországi alapanyagok körét már az élesztőre is kiterjesztette, hiszen a győri magyar élesztőgyár, a Yeastflow 402-es törzsével készíti a nedűt. A málnás búza fantasztikusan egyesíti önmagában a bajor búza banános, szegfűszeges karakterét és a málna érett ízvilágát. Hasonlóan kellemes a 4,4%-os Bodzás Búza, mely ugyan nem gyümölcsös, hanem bodzavirágos sör, melynek az alapját nem az előbbinél bemutatott bajor búza, hanem a belga búza, azaz a witbier adja. Személy szerint a bodzavirág nagy rajongója és fogyasztója vagyok, és a sörben felhasznált 45% kifejezetten kellemessé, frissé, és üdítővé teszi ezt a nedűt, ráadásul a bodzavirág nagyon jó harmóniába tud állni a korianderrel és narancshéjjal, melyek a tradicionális witek jellemző összetevője.

Fotó: Szent András Sörfőzde

A gyümölcsös sörök között nem egy, eredendően a főzde kísérleti sörei, a Tesztandrások közül került ki. Így a Bodzás búza is, de például a Barackos IPA is, mely még egy húsvéti szezonális Nyúlon túl sör is lehetett. A tétel egy NEIPA, lényegében a főzde Ködfelhő söre, melyet 10% sárgabaracktartalommal és bazsalikommal tesznek komplexszebbé. Kifejezetten kellemesek az ellentétek ebben a sörben, a száraz végerjedés és édeskés gyümölcs, a fűszeres bazsalikom és rostos barack. Hasonlóan komplex tétele az üzemnek a lánykori nevén a Tesztandrás sorozat Kappa 04-es Almás rétese is, mely 50% almatartalom mellett, vaníliával és fahéjjal teszi elénk ezt az önmagát itató pastry ale-t.