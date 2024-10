Liberty néven nyílt étterem a temesvári népfelkelés ikonikus helyszínén

Voltak még csokis, karamellás desszertek is, jómagam az említett kettőt rendeltem, amikor hébe-hóba beültünk a város cukrászdáinak egyikébe. A mára már megszűnt Violeta (a lila színre utaló női név) számított a legelegánsabbnak, ezt követte a ma is működő Trandafirul (Rózsa), a legegyszerűbb és legolcsóbb a Macul Rosu (Pipacs) volt, ide tértünk be a legtöbbször. A cukrászda túlélte a rendszerváltást, de viszonylag hamar megszűnt, a kiváló adottságú üzlethelységben többen próbálkoztak jövedelmező vendéglátóegységek megnyitásával, de hamar kudarcot vallottak, akik gyakran megfordultak a városban azt érzékelhették, hogy e remek lokációjú ingatlan évek hosszú során üresen áll.

Mígnem az idén nyáron ki nem bérelte egy csapat s el nem indított egy sikergyanús mediterrán egységet Liberty néven. Örömteli, ahogy a vendéglátás fokozatosan birtokba veszi ezt a gyönyörű teret (részletes leírása itt olvasható), mely a temesvári népfelkelésnek is egyik meghatározó helyszíne volt. Itt dördültek el az első lövések 1989. december 17-én délután félöt tájban. Ezzel függhet össze, hogy a tér érdekes módon visszanyerte az 1848-as forradalom idején kapott Szabadság nevet, erre utal a szóban forgó étterem névválasztása is. A tér neve persze az impérium- és rendszerváltásoknak köszönhetően többször megváltozott. A temesvári magyarok ma is az Osztrák-Magyar Monarchia időszakában viselt nevét, a Jenő herceg teret használják.

A Covid időszakban nyílt e téren egymás mellett a szintén mediterrán stílusú Posh és Whisper, működik itt minőségi fagylaltozó, Focaccia-bár, Cafeneaua Verde (Zöld kávézó) néven pub food-ot kínáló egység, vele átellenben pedig a Boheme, mely legszínvonalasabb az említettek közül. (Rovatbeli beszámoló az étteremről itt olvasható.)

S ahogy a Rezső utcán (jelenlegi román neve Alba Iulia) keresztül átsétálunk a főtérre, a Lloyd sorra (jelenlegi román neve Piata Revolutiei, azaz Forradalom tere), további remek egységek, főként cukrászdák, fagylaltozók, kávézók és pizzériák szegélyezik utunkat, olyan jelentős kulturális intézmények mellett, mint a helyi magyar és német színház.