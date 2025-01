A borkóstolás megtanulható

A rendszeres, tudatos ismeretszerző kóstolások alapján az egyes borokkal kapcsolatos információink is rendeződnek. Megtanuljuk és szükség setén elő is hívjuk azokat a rendszerezett ismereteket és tapasztalatokat, amelyek segítségével idegen vagy eddig ismeretlen borokat is be tudunk azonosítani, tudjuk értékelni stílus, minőség és ár szerint is.