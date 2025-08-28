BesztercebányaételsörPerlabékésszentandrási

1971 óta várja vendégeit Besztercebánya központjában a saját sörfőzdével rendelkező Vörös Rák étterem

Besztercebánya a Magyar Királyság egyik legjelentősebb bányavárosa volt, első írásos említése 1255-ből való.

Borbély Zsolt Attila
2025. 08. 28. 16:19
Besztercebánya a Magyar Királyság egyik legjelentősebb bányavárosa volt, első írásos említése 1255-ből való. Nyolcszáz éves történelméből kiemelném azt, hogy itt választotta meg királlyá Bethlen Gábort 1620-ban a Magyar Országgyűlés.

1910-ben 10.766 lakosából 5.261-an vallották magát magyarnak és 4.388-an szlováknak, a legutóbbi népszámláláson, 2011-ben a 80.003 lakosból mindössze 300 volt magyar és 67.062 szlovák. Besztercebánya ezidőtájt a Felvidék ötödik legnagyobb városa, nem meglepő, hogy a minap szóba került Gault Millau kalauz nem kevesebb, mint 9 itt működő helyet is megemlít.

Nem tartozik ezek közé a Vörös Rák, mely egy hangulatos, saját sörfőzdével rendelkező étterem a magyar évszázadok üzenetét hordozó történelmi központban. Nyáridőben két teraszt is működtetnek, egyik a főtérre néz, a másik belső, többszintes, zöld növényekkel díszített, van szabadtéri és fedett része egyaránt. Intimebb, hangulatosabb, mi ezt választottuk. A pincerészlegben ottjártunk idején, e hónap elején nem terítettek, ami nem csoda, hiszen a vendégek elsöprő többsége a teraszt választja, ha van ilyen opció.

Az egynyelvű honlapon megnyerő sorokat olvashatunk, ezek lefordítása ma már másodpercek kérdése. Persze attól még szép gesztus lenne a honlapnak legalább az angol variánsát beüzemelni. Mint megtudtuk böngészve a site-ot, 1971 óta működnek s ez az egyetlen vendéglátóhely a városközpontban, mely saját főzdével rendelkezik. 

„Nagyra értékeljük a hagyományt, és mindent megteszünk azért, hogy a Rak mindig Rak maradjon. Az időt persze nem tudjuk megállítani, de arra törekszünk, hogy bármikor betérhess a Rakba, találkozhass régi jó ismerősökkel, ihass egy jó sört, ehess valami finomat, és részese lehess az újabb történetének.” – írják.

Precíz a fogalmazás, hiszen olyan sörfőzdék, melyek vendéglátással foglalkoznak, akadnak még a városban, az Urpinerről, a multik által meg nem vásárolt, családi tulajdonban működő legjelentősebb felvidéki sörfőzdéről már szóltam, de Besztercebányán működik a rendkívül hangulatos, meleg ételeket nem kínáló Perla is, ahol ottjártunk idején kétféle korrekt, helyben főzött sört csapoltak.

Az ételválaszték gerincét a nemzetközinek mondható pub-food teszi ki. Kínálnak többek között tatárbifszteket, carpaccio-t, Cézár salátát, kétféle pasta-t, csirkeszárnyakat, rántott hagymakarikákat, halfilét rizlingmártással, lencsesalátával, sertésszüzet gombás tarhonyával, grillezett kacsamellet Waldorf-salátával, hamburgert és bécsi szeletet.

Négyféle saját, helyben főzött, Krebs márkájú sört kínálnak csapról, szintén csapról kapható a 12-es Urpiner, a Birell alkoholmentes grapefruitos söre, valamint a Nilio Yuzu Samurai-a. Palackban Pilsner Urquell-t és ötféle alkoholmentes tételt tartanak. 

A szerző felvétele

Tapasztalataim szerint a Kárpát medencében egyedül a Felvidéken bevett gyakorlat, hogy alkoholmentes söröket csapolnak, másfele nem jellemző, Belső-Magyarországon csak elvétve találkozunk ezzel, hirtelen csak a békésszentandrási Rózsa sörkert jut eszembe példaként, Erdélyben és Délvidéken nem emlékszem, hogy láttam volna valaha bárhol is a.m. sört csapon.

Hat bort mérnek ki, ezek esetében sem a származási helyet, sem a pincészetet, sem az évjáratot nem jelzi az itallap. A korrekt palackos választékot külön borlap rögzíti. A töményitalok zöme jól ismert tömegtermék, de akad a szortimentben néhány prémium tétel is.

Kiszolgálás udvarias, kár, hogy pincérek időként hosszabb időre eltűnnek.

Lássuk az ételeket! A hermelint (pácolt camembert-t) szépen tálalták, zsenge hajtásokkal, felezett olajbogyóval és egy koktélparadicsom-cikkel, kár nem volt kellően krémes, nem érlelték eleget.

A szerző felvétele

A vörösáfonyás kacsapástétom korrekt, ízletes, a kenyér nem kiugró, de házinak tűnik, amit értékelünk.

A szerző felvétele

A gazdagon, azaz marhahúskockákkal, zöldséggel és cérnatésztával kínált húsleves ízletes, házias.

A szerző felvétele

Egy jól elkészített csülök legérzékenyebb pontja a bőr ropogóssága. A hús megfelelő sózottságának, szaftosságának és szép színének elérése ehhez képest nem nagy feladat. Legjellemzőbb megoldás, hogy a ropogósság csak az étlapon jelenik meg a fogás jelzőjeként, a tányéron jó esetben nyomokban. E műfajban nem sok kifogástalan tányérral találkoztam, talán azért is, mert ott, ahol egy ilyen technológiai kérdés ujjgyakorlatnak számít, ritkán kerül az étlapra csülök, illetve, ha kerül is, könnyen lekonkurálja nálam egy érdekesebb halfogás. De azért két példát hadd említsek. Az egyik a müncheni Hofbrauhaus, a másik a sajnos már rég megszűnt békéscsabai (Pipacs néven indult) Brill étterem, ahol Gabnai Csaba tulajdonos és Palotai Csaba séf működtette a Viharsarok vita felett legjobb éttermét. Ott ropogott a bőr annak rendje és módja szerint.

E kulcskérdést a Vörös Rákban úgy sikerült kikerüljék, hogy lebőrözték a csülköt s úgy sütötték meg, a kérge így is mutatott némi ropogósságot, ízre, állagra megnyerőnek bizonyult. A mellé adott savanyúság élvezhető, nem kimagasló, a torma gyengécske. Valamennyi sört megkóstoltuk, nem kiugró, de hibátlan, jó ivású nedűk voltak ezek, az Untappden ötös skáláján 3,75, illetve 4 ponttal jutalmaztam őket.

Mindent egybevetve, a kisebb hibák dacára elégedetten távoztunk s azon helyek között raktároztuk el a Vörös Rákot, ahová szívesen betérnénk újra. Persze csak azután, hogy végére értünk a sárga kalauzban ajánlott helyek, valamint az egyébként bizalomgerjesztő egységek letesztelésének.

***

Elérhetőségek:

Cerveny Rak (Vörös Rák) étterem

Besztercebánya, Szlovák Nemzeti Felkelés Tere (Namestie SNP) 13.

Telefonszám: +421 905 261 355

Honlap: https://cervenyrak.sk/

E-mail-cím: [email protected]

Borítókép: Nyáridőben két teraszt is működtetnek, egyik a főtérre néz, a másik belső, többszintes, zöld növényekkel díszített, van szabadtéri és fedett része egyaránt. - (Fotó: A szerző felvétele)

