7 alapanyag, ami a lejárati idejénél hamarabb megromolhat

A kamránk gyakran rejteget igazi kincseket – olyan alapanyagokat, amelyek hónapokig vagy akár évekig is elállnak. Ám a lejárati idő a csomagoláson nem minden: hiába „jó még” valami papíron, ha közben az íze, illata vagy állaga már régen túl van a fénykorán. Érdemes időről időre átnézni a készleteinket, és megszabadulni azoktól a hozzávalóktól, amelyek már nem biztos, hogy élményt nyújtanak a konyhában. Lássuk, mely ételeknél kell különösen résen lennünk a lejárati idő közelében.

A konyha egyik legnagyobb titka a friss alapanyag, így fontos nyomon követnünk, mi járt le vagy romlott meg a kamrapolcon/ Fotó: New Africa / Shutterstock

Teljes kiőrlésű gabonák, például olyan alapanyagok, mint a quinoa

A teljes kiőrlésű gabonákban található olajok könnyen megavasodhatnak, főleg, ha meleg, párás helyen tároljuk őket. Ha a magoknak szokatlan, dohos szaga van, jobb, ha búcsút veszünk tőlük – írja a Reader's Digest.

Diófélék és olajos magvak

A mandula, a dió vagy éppen a földimogyoró néhány hét alatt is megavasodhat, kesernyés, kellemetlen ízt kapva. Hűtőszekrényben, jól záródó tasakban azonban akár egy évig is eltarthatók.

Graham keksz

A keksz akkor marad igazán ropogós, ha légmentesen zárjuk. A felbontott változat hamar megszívja magát nedvességgel, de a bontatlan is legfeljebb 9 hónapig őrzi meg frissességét.

Sütőpor és szódabikarbóna

A kelt tészták legjobb barátai idővel veszítenek erejükből. Ha bizonytalanok vagyunk, érdemes egy gyors próbát tenni: a szódabikarbónát csöppnyi ecettel, a sütőport forró vízzel ellenőrizzük. Ha pezsegnek, habzanak, még használhatók.

Tea és kávé

A teafilterek és a darált kávé aromája idővel elillan. A teát egy éven belül, a kávét pedig legjobb néhány héten belül elfogyasztani. Az instant változat kicsit tovább bírja, de a frissesség titka a légmentes, fénytől védett tárolás.

Őrölt fűszerek

A frissen őrölt bors vagy paprika össze sem hasonlítható azzal, amit már évek óta kerülgetünk a polcon. A fűszerek 2-3 év alatt elveszítik intenzív aromájukat. Ugyan egészségünkre nem veszélyesek, de ízt már alig adnak az ételhez – ilyenkor ideje lecserélni őket.

Gabonapelyhek

A reggeli müzli kinyitva legfeljebb három hónapig ropogós, utána veszít élvezeti értékéből. Ha dióféléket is tartalmaz, ez az idő még rövidebb. Az avas mellékíz jelzi, hogy ideje új dobozt bontani.