endometriózisétrendfájdalom

Endometriózis: ez az étrend segíthet a fájdalom enyhítésében

A fájdalmas menstruáció csak egy a sok kellemetlen panasz közül, ami nők ezreinek életét nehezíti meg. Az endometriózis kialakulásának okai még nem ismertek, de azt tudjuk, hogy a tüneteket életmódbeli változtatásokkal mérsékelhetjük.

2025. 09. 15. 15:14
FODMAP diéta
A növényi étrend enyhíti az endometriózis kellemetlen tüneteit / Fotó: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az endometriózis hazánkban több mint 200 ezer nőt érint. Ez egy krónikus, fájdalmas állapot, mely során a méhnyálkahártyához hasonló sejtek termelődnek és telepednek meg a méhen kívül, leggyakrabban a hasüregben. A rendellenes szövet a menstruációs ciklus során felszabaduló hormonok hatására ugyanúgy reagál, mint a méh belső fala, azaz megduzzad és vérzik. Mivel azonban a vér nem tud hova távozni, gyulladásos folyamatokat, szövetcsomókat és komoly fájdalmat okozhat a medencetájékon. Az állapot jelentősen rontja az életminőséget, végleges gyógymódja pedig egyelőre nincs. A kezelések a tünetek enyhítését és az életminőség javítását tartják elsősorban szem előtt, ebben pedig nagy segítségünkre lehet az értend és a speciális diéták.

Az endometriózis egyik gyakori tünete a fájdalma menstruáció
Az endometriózis egyik leggyakoribb tünete a fájdalmas menstruáció / Fotó: Shutterstock

Endometriózis: ezek a tiltólistás ételek

Az étrendünk befolyásolhatja az endometriózis során kialakuló gyulladásos válaszreakciókat, ezért érdemes kerülni az olyan ételeket, amelyek növelhetik a gyulladás kockázatát.

  • A főleg elősütött, feldolgozott, gyorsételekben található transzzsírok gyulladásnövelő hatása jól dokumentált tény. Ezekből sokat találunk a margarinokban, chipsekben, csomagolt édességekben és egyes pékárukban is.
  • A másik ludas a vörös hús. A kutatások szerint a sok vörös húst fogyasztó nők körében ugyanis nagyobb az endometriózis kialakulásának veszélye.
  • Egy 207 nő bevonásával végzett kísérlet során a résztvevők 75% jelezte, hogy a gluténmentes étrend bevezetésével csökkent a fájdalom mértéke.
  • Egy kutatás szerint a magas FODMAP-tartalmú ételek fogyasztása is árthat az endometriózisban szenvedőknek. A FODMAP egy angol rövidítés, amely emésztési gondokat okozó széndhidrátokat jelöl. Az átmenetileg alkalmazható alacsony FODMAP-diéta célja, hogy ezeket a szénhidrátokat űzze ki az étrendből.

Mit ehetünk, ha a diagnózis endometriózis?

  • A gyulladás csökkentése és a hormonháztartás egyensúlyban tartása érdekében érdemes tápanyagban gazdag, főleg növényi alapú étrendet követni. A hüvelyesek, a teljes kiőrlésű gabonák és az omega 3-zsírsavban gazdag élelmiszerek, mint például a tengeri halak, a diófélék és a lenmag segíthetnek csökkenteni a gyulladást.
  • A rostokban gazdag ételek, például a brokkoli, a bab, a zab és a batáta nemcsak az emésztést támogatják, hanem a hormonegyensúlyhoz is hozzájárulnak.
  • A friss zöldségek és gyümölcsök, különösen a narancs, a bogyós gyümölcsök, a spenót és a cékla, valamint az étcsokoládé pedig magas antioxidáns-tartalmuknak köszönhetően lehetnek jó hatással.

Fontos, hogy odafigyeljünk, az egyes ételek milyen hatással vannak a szervezetünkre, mivel testünk válaszreakciói az átlagostól eltérőek lehetnek. A legjobb, ha a kísérletezésnek egy dietetikussal együtt vágunk neki.

(Forrás)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekantifa

Csak nézd!

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb bejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.