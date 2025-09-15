Endometriózis: ez az étrend segíthet a fájdalom enyhítésében

Az endometriózis hazánkban több mint 200 ezer nőt érint. Ez egy krónikus, fájdalmas állapot, mely során a méhnyálkahártyához hasonló sejtek termelődnek és telepednek meg a méhen kívül, leggyakrabban a hasüregben. A rendellenes szövet a menstruációs ciklus során felszabaduló hormonok hatására ugyanúgy reagál, mint a méh belső fala, azaz megduzzad és vérzik. Mivel azonban a vér nem tud hova távozni, gyulladásos folyamatokat, szövetcsomókat és komoly fájdalmat okozhat a medencetájékon. Az állapot jelentősen rontja az életminőséget, végleges gyógymódja pedig egyelőre nincs. A kezelések a tünetek enyhítését és az életminőség javítását tartják elsősorban szem előtt, ebben pedig nagy segítségünkre lehet az értend és a speciális diéták.

Az endometriózis egyik leggyakoribb tünete a fájdalmas menstruáció / Fotó: Shutterstock

Endometriózis: ezek a tiltólistás ételek

Az étrendünk befolyásolhatja az endometriózis során kialakuló gyulladásos válaszreakciókat, ezért érdemes kerülni az olyan ételeket, amelyek növelhetik a gyulladás kockázatát.

A főleg elősütött, feldolgozott, gyorsételekben található transzzsírok gyulladásnövelő hatása jól dokumentált tény. Ezekből sokat találunk a margarinokban, chipsekben, csomagolt édességekben és egyes pékárukban is.

A másik ludas a vörös hús. A kutatások szerint a sok vörös húst fogyasztó nők körében ugyanis nagyobb az endometriózis kialakulásának veszélye.

Egy 207 nő bevonásával végzett kísérlet során a résztvevők 75% jelezte, hogy a gluténmentes étrend bevezetésével csökkent a fájdalom mértéke.

Egy kutatás szerint a magas FODMAP-tartalmú ételek fogyasztása is árthat az endometriózisban szenvedőknek. A FODMAP egy angol rövidítés, amely emésztési gondokat okozó széndhidrátokat jelöl. Az átmenetileg alkalmazható alacsony FODMAP-diéta célja, hogy ezeket a szénhidrátokat űzze ki az étrendből.

Mit ehetünk, ha a diagnózis endometriózis?

A gyulladás csökkentése és a hormonháztartás egyensúlyban tartása érdekében érdemes tápanyagban gazdag, főleg növényi alapú étrendet követni. A hüvelyesek, a teljes kiőrlésű gabonák és az omega 3-zsírsavban gazdag élelmiszerek, mint például a tengeri halak, a diófélék és a lenmag segíthetnek csökkenteni a gyulladást.

A rostokban gazdag ételek, például a brokkoli, a bab, a zab és a batáta nemcsak az emésztést támogatják, hanem a hormonegyensúlyhoz is hozzájárulnak.

A friss zöldségek és gyümölcsök, különösen a narancs, a bogyós gyümölcsök, a spenót és a cékla, valamint az étcsokoládé pedig magas antioxidáns-tartalmuknak köszönhetően lehetnek jó hatással.

Fontos, hogy odafigyeljünk, az egyes ételek milyen hatással vannak a szervezetünkre, mivel testünk válaszreakciói az átlagostól eltérőek lehetnek. A legjobb, ha a kísérletezésnek egy dietetikussal együtt vágunk neki.

