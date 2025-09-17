Fügelekvár egyszerűen: sütőben készül a legfinomabb változat

A lekvárfőzésről sokaknak az órákon át tartó kavargatás jut eszébe, pedig létezik ennél jóval egyszerűbb megoldás is. A füge különösen hálás gyümölcs: nemcsak frissen fogyasztva értékes, hanem tartósítva is, ráadásul sütőben készítve, cukor hozzáadása nélkül is kiváló lekvár válik belőle. A módszer nagy előnye, hogy alig igényel munkát, a végeredmény pedig gazdag, karamellás ízvilágú fügelekvár lesz.

A fügelekvár sütőben sütve is tökéletes lesz/ Fotó: Vadi Fuoco / Shutterstock

A füge reneszánsza

Az utóbbi években a füge egyre népszerűbb hazánkban is. Egyre több kertben kap helyet, nem véletlenül: léteznek már télálló fajtái, amelyek a keményebb fagyokat is átvészelik. A bokor megfelelő metszés mellett bőségesen terem, és bár frissen fogyasztva a legízletesebb, gyors romlékonysága miatt érdemes gondoskodni a tartósításáról is.

A fügéből készülhet különleges chutney, de akár a szilvához hasonló "lusta lekvár" is, amelyhez nincs szükség folyamatos kevergetésre. Ez utóbbi módszer most a sütő segítségével válik igazán egyszerűvé.

Miért érdemes fogyasztani?

A füge az emberiség egyik legrégebbi növénye, amelyet már az ókorban is nagy becsben tartottak. Nem csupán íze és krémes állaga miatt kedvelt, hanem tápanyagtartalma is figyelemre méltó.

100 gramm friss füge körülbelül:

74 kalóriát,

20 gramm szénhidrátot,

2,5 gramm rostot,

réz-, magnézium-, kálium- és B-vitaminokat,

valamint a napi K-vitamin-szükséglet 5 százalékát tartalmazza.

Zsír- és fehérjetartalma elhanyagolható, így könnyű, mégis tápláló gyümölcsnek számít.

Fügelekvár sütőben

Aki nem szeretne órákig a tűzhely mellett állni, annak érdemes kipróbálnia a következő, sütőben készülő receptet. Az így készült lekvár önmagában is elegendően édes, de igény szerint fűszerekkel gazdagítható.

Elkészítése

A megmosott, félbevágott fügéket helyezzük tepsibe. Ízesítés nélkül is süthető, de némi mézeskalács-fűszerkeverék vagy fahéj különlegessé teszi. Ha szeretnénk karamellesebb ízt, szórhatunk rá kevés cukrot, de érett füge esetén ez teljes mértékben elhagyható. Egy kevés vízzel öntsük alá, nehogy odakapjon. 180 °C-on, légkeveréssel süssük 1–1,5 órán át. A kész lekvárt még melegen töltsük sterilizált üvegekbe, majd száraz dunsztban hagyjuk kihűlni. Ha krémesebb állagot szeretnénk, a gyümölcsöt betöltés előtt villával vagy krumplinyomóval törjük át.

Nemcsak fügéből működik

Ez a módszer más gyümölcsök esetében is beválik, például almából, amelyből sok kertben bőséges a termés. A sütőben készült „lusta lekvár” tartósítószer nélkül is hosszabb ideig eláll, hiszen a hőkezelés és a gondos lezárás megőrzi minőségét.

