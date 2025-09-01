Krumpliból sosem sok: ilyenkor szedd fel, hogy egész évben jusson az asztalra

A krumpli termesztése látszólag egyszerű, a valóságban annál izzasztóbb feladat. Sok a munka vele, így nem mindegy, hogy időben szedjük-e fel azt a termést, amiért megdolgoztunk a kiskertben. Mert bizony el lehet kapkodni a felszedést, és akkor apróbb szemek kerülnek az asztalra, meg el is lehet hanyagolni a felszedést. Ha csak pár napot, egy hetet tologatjuk a dátumot, nincs nagy baj. De ha tovább, kártevők találhatnak rá, és akkor nem mi falatozzuk a finom krumplit, hanem azok. Mutatjuk, mikor van a krumpli felszedésének ideje!

Gondos gazdák számára fontos kérdés, hogy mikor van a krumpli felszedésének ideje // Fotó: Pexels

Mikor van itt a krumpli felszedésének ideje?

Gyerekkori élmény, hogy még meleg van, a család kiskertjének is langyos a földje, jó ott mezítláb csetleni a krumplibokrok dombjai között és puszta kézzel kotorni a földet a szép szemek után. Vagyis nyár vége, szeptember eleje a körülbelüli időpont, amikor már elfüstölte magát a kánikula, de az őszi esők még nem áztatták ragadóssá a földet. A hivatalos dátum sem napra pontos dátum. Általában augusztus 20-a után érik be a termés, de az időpontnál sokkal irányadóbb a krumplibokrok valós állapota. A profi krumplitermesztők ugyanis azt mondják, akkor szedjük fel a krumplit, ha a növény levelei és szára már elszáradt. A szárnak annyira száraznak kell lennie, hogy enyhe húzásra is kijön, mintegy kifordul magától a földből. Vagyis akkor ideális az idő a felszedésre, ha egy igyekvő gyenge gyerekkéz is képes a szárat kihúzni. Nem előbb, nem később.

A saját konyhakert, kiskert, vagy akár balkon, ahol élelmiszert termelhetünk magunknak, igazi kincs. Nemcsak pénzt spórolhatunk ezzel a munkával, de azt is garantálhatjuk, hogy friss, finom, egészséges étel kerül majd a család asztalára. A krumpli termesztése nem túl bonyolult, ráadásul kis területen sok élelmiszert termelhetünk - ezzel a módszerrel még kert sem feltétlenül kell hozzá!

Hogyan szedjük fel a krumplit?

Ez már sokkal könnyebb kérdés: Először a nagyját, aztán az apraját… mert a legkisebb krumplit se hagyjuk a földben. Jó lesz az salátába, pürébe!

Az alábbi lépéseket végezzük el krumpliszedéskor:

• A kihúzott elszáradt bokrokat tegyük félre, lássuk a földet, amivel dolgozunk.

• Ásóval óvatosan nyúljunk a domb alá és fordítsuk fel a földet. Ne kapával dolgozzunk, mert nagyobb eséllyel sértjük fel a szemeket, mintha ásóval nyúlnánk a gumók alá.

• Veregessük le a szemekről a földet – amennyire lehet, legyen tiszta a krumpli, ami a pincébe vagy egy fagymentes, sötét kamrába kerül.

• Vödörrel, talicskával vagy ládával – mindegy –, de nagy gonddal hordjuk téli tárolóhelyére a krumplit. Ne dobáljuk a szemeket és ügyeljünk arra is, hogy soha ne kerüljön az ép szemek közé, vágott vagy romlásnak indult darab!