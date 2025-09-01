krumplikertkonyhakert

Krumpliból sosem sok: ilyenkor szedd fel, hogy egész évben jusson az asztalra

A burgonyának megfelelő időben kell a pincébe kerülni ahhoz, hogy a hosszú téli hónapok alatt is legyen mihez nyúlni. Mutatjuk, mikor van a krumpli felszedésének ideje.

2025. 09. 01. 11:11
A krumpli felszedésének ideje minden gondos gazda számára fontos
A krumpli felszedésének ideje minden gondos gazda számára fontos Forrás: Pexels
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A krumpli termesztése látszólag egyszerű, a valóságban annál izzasztóbb feladat. Sok a munka vele, így nem mindegy, hogy időben szedjük-e fel azt a termést, amiért megdolgoztunk a kiskertben. Mert bizony el lehet kapkodni a felszedést, és akkor apróbb szemek kerülnek az asztalra, meg el is lehet hanyagolni a felszedést. Ha csak pár napot, egy hetet tologatjuk a dátumot, nincs nagy baj. De ha tovább, kártevők találhatnak rá, és akkor nem mi falatozzuk a finom krumplit, hanem azok. Mutatjuk, mikor van a krumpli felszedésének ideje!

Gondos gazdák számára fontos kérdés, hogy mikor van a krumpli felszedésének ideje
Gondos gazdák számára fontos kérdés, hogy mikor van a krumpli felszedésének ideje // Fotó:  Pexels

Mikor van itt a krumpli felszedésének ideje?

Gyerekkori élmény, hogy még meleg van, a család kiskertjének is langyos a földje, jó ott mezítláb csetleni a krumplibokrok dombjai között és puszta kézzel kotorni a földet a szép szemek után. Vagyis nyár vége, szeptember eleje a körülbelüli időpont, amikor már elfüstölte magát a kánikula, de az őszi esők még nem áztatták ragadóssá a földet. A hivatalos dátum sem napra pontos dátum. Általában augusztus 20-a után érik be a termés, de az időpontnál sokkal irányadóbb a krumplibokrok valós állapota.  A profi krumplitermesztők ugyanis azt mondják, akkor szedjük fel a krumplit, ha a növény levelei és szára már elszáradt. A szárnak annyira száraznak kell lennie, hogy enyhe húzásra is kijön, mintegy kifordul magától a földből.  Vagyis akkor ideális az idő a felszedésre, ha egy igyekvő gyenge gyerekkéz is képes a szárat kihúzni. Nem előbb, nem később.

A saját konyhakert, kiskert, vagy akár balkon, ahol élelmiszert termelhetünk magunknak, igazi kincs. Nemcsak pénzt spórolhatunk ezzel a munkával, de azt is garantálhatjuk, hogy friss, finom, egészséges étel kerül majd a család asztalára. A krumpli termesztése nem túl bonyolult, ráadásul kis területen sok élelmiszert termelhetünk - ezzel a módszerrel még kert sem feltétlenül kell hozzá!

Hogyan szedjük fel a krumplit? 

Ez már sokkal könnyebb kérdés: Először a nagyját, aztán az apraját… mert a legkisebb krumplit se hagyjuk a földben. Jó lesz az salátába, pürébe!

Az alábbi lépéseket végezzük el krumpliszedéskor:
   • A kihúzott elszáradt bokrokat tegyük félre, lássuk a földet, amivel dolgozunk.
   • Ásóval óvatosan nyúljunk a domb alá és fordítsuk fel a földet. Ne kapával dolgozzunk, mert nagyobb eséllyel sértjük fel a szemeket, mintha ásóval nyúlnánk a gumók alá.
   • Veregessük le a szemekről a földet – amennyire lehet, legyen tiszta a krumpli, ami a pincébe vagy egy fagymentes, sötét kamrába kerül.
   • Vödörrel, talicskával vagy ládával – mindegy –, de nagy gonddal hordjuk téli tárolóhelyére a krumplit. Ne dobáljuk a szemeket és ügyeljünk arra is, hogy soha ne kerüljön az ép szemek közé, vágott vagy romlásnak indult darab!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelektv2

Sebestyén Balázs páros lábbal szállt a TV2 nézőibe, vérig sértette őket

Csépányi Balázs avatarja

„Jó, ez egy kicsit gennyes volt”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.