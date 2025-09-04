Kevesen ismerik, pedig ez a csodaital a bélrendszer megmentője

Bár az utóbbi években nagyon felkapták, egyesek egyenesen „természetes ozempicnek” titulálták, az útifűmaghéj korántsem újkeletű dolog. A növény Indiában és Nyugat-Ázsiában őshonos – a mai napig főleg itt termesztik. A leszüretelt magokról először eltávolítják a héjat, majd feldolgozzák élelmi rostként való felhasználásra. A bélbe kerülve nagyjából úgy működik, mint egy szivacs. Amikor vízzel vagy más folyadékkal találkozik, felszívja azt, és gélszerű anyaggá duzzad. Míg a gél lassan végigaraszol a bélrendszeren, minden milliméterét megtisztítja és megnyugtatja, illetve órákon át biztosítja a jóllakottság érzését.

Az útifűmaghéjat magas rosttartalma miatt leginkább emésztést segítő és súlycsökkentő hatása miatt fogyasztják/ Fotó: avijit bouri / Shutterstock

Ugyan nem veszi fel a versenyt az olyan fogyasztószerekkel, mint az ozempic, fogyasztását a testünk sokkal jobban meg fogja köszönni.

Az útifűmaghéj hatásai

A útifűmaghéj természetes élelmi rostként elsősorban elősegíti az emésztést – mindezt úgy, hogy közben nyugtató hatással van még az érzékeny belekre is. Ezért fontos étrendkiegészítő aranyér, irritábilisbél-szindróma (IBS) és divertikulózis esetén. Felpuhítja a székletet, így segít a székrekedésen, de ellenétes hatása is ismert: mivel képes felszívni a felesleges folyadékot a bélben, a hasmenést is enyhítheti.

A útifűmaghéj lassítja a táplálék, főleg a zsírok és a cukrok felszívódását, illetve sok folyadékkal fogyasztva teltségérzetet okoz, ezért nagyban hozzájárul a különféle diéták sikeréhez. Kalóriatartalma ráadásul igen alacsony, a nulla felé közelít, így a kalóriaszámlálásba se zavar be.

Csökkenti továbbá a koleszterinszintet és normalizálja a szervezet inzulinszükségletét. Mindemellett biztonságos anyag, amely nem okoz függőséget és gluténérzékenyek is bátran fogyaszthatják.

Mindemellett prebiotikumként is működik. Ez azt jelenti, hogy táplálékot biztosít a jótékony bélbaktériumok számára, így serkentve aktivitásukat és szaporodásukat a bélben. Arról nem is beszélve, hogy így a hasi diszkomfortérzetnek is búcsút inthetünk. Mivel a bélflóra egy instabil, ám rendkívül fontos alappillére az egészségünknek, az útifűmaghéj fogyasztása az immunrendszerünk és az egész szervezetünk működésére jótékony hatással van.