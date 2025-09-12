Zólyomi sörtúra a Harley’s Pubtól az R-Pubon át a Zwolencanig

Zólyomban a város külső részén foglaltunk szállást, majd a városközpontot vettük célba gyalog, azzal a sejthető szándékkal, hogy ha útbaesik néhány jó hely, akkor megállunk ott is egy italra. Két érdemleges egységet sikerült így felfedezni, az első a Harley’s pub volt (Ludovita Stura, 28-30, honlapot célirányos kereséssel nem leltem, a Google Mapsen egy másik hely, talán az anyacég honlapját adják meg).

Rendkívül kedves, természetes mosolyú, kommunikatív ifjú pincér hölgy fogadott a hangulatos bárban. A névhez inkább rockot vagy bluest asszociálna az ember, ehhez képest popzene szólt, amit annál is inkább furcsállottunk, hogy az itallap azzal kezdődik, hogy „Women, Beer & Rock’N’Roll”. A „háromszög” hasonló a Whitesnake legendás dalában, a „Wine, Women and song”-ban megidézetthez, kicsire nem adunk, szeretjük a bort is, meg a sört is.

Az italválaszték az utóbbi tekintetében nem túl izgalmas, de a cseh főzetek mentik a helyzetet, Pilsner Urquellt, a szintén Asahi tulajdonban levő 10-es Gambrinust, valamint Guinnesst tartanak csapon,

továbbá a Birell cég három alkoholmentes tételét. A töményválasztékot standardokra építették, kivéve a rum műfaját, melyben több prémium tételt is tartanak. Meglepő és örömteli az igen korrekt, a habzókat is beleszámolva tizenhárom nedűt felsorakoztató kimért borválaszték.

Alig haladtunk száz métert, beleütköztünk az R-Pubba, ahol az eddig legszélesebb Bernard sörválasztékot kínálják csapról, amivel valaha találkoztam szám, szerint hetet s van további három csapjuk, a vendégcsapon egy helyi kisüzemi IPA volt éppen. A beltér kifejezetten hangulatos, de mi inkább a kellemes teraszon ültünk le s rendeltük meg azokat a tételeket, melyek hiányoztak az Untappden regisztrált söreink közül. Ismét megállapítottuk, hogy a hagyományos pils műfaj egyik legjobbja az 1991-ben alapított Bernard főzde, nem véletlenül nyerték el tavaly a legjobb cseh sör díját.

S lássuk akkor a zólyomi sörvilágnak egyik legizgalmasabb célpontját, a Zwolencant , amibe teljesen véletlenül ütköztünk bele a történelmi városközpont szívében. Gerendás mennyezet, hajópadló, a sörfőzést szolgáló kóracéltartályok adják az alaphangulatot.