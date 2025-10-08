  • Magyar Nemzet
Ahol megállt az idő: változatlan beltérrel és kínálattal nyitott újra a Kádár étkezde

Szemfüles asztaltársam elcsípett egy kétszemélyes asztalt a sarokban, pont azt, amit magam választottam volna, még akkor is, ha teljesen üres a hely.

Borbély Zsolt Attila
2025. 10. 08. 12:43
Midőn legutóbbi írásomban megemlítettem a Kádár étkezdét, még messze nem lehettem biztos abban, hogy hamarosan nekifoghatok a személyes élménybeszámolónak is, mivel a világhálón a déli órákra már minden helyet lefoglaltak. Viszont szemfüles asztaltársam, aki hamarabb érkezett a helyszínre épp elcsípett egy kétszemélyes asztalt a sarokban, pont azt, amit magam választottam volna, még akkor is, ha teljesen üres a hely. Mindebből már kiderülhet, hogy Gerendai Károly ezúttal sem nyúlt mellé, a legendás hely pörög, ott tartózkodásunk alatt végig minden asztal foglalt volt.

De ne vágjunk a dolgoknak elébe! 

Érdemes megemlíteni, hogy a híres-neves étkezdét Kádár Béla, a Kispipa egykori tulajdonosa alapította 1957-ben, tőle Garami Tibor, majd Orbán Sándor vette át s működtette az első Covid-lezárásig, 2020 márciusáig.

Az életnek a normális kerékvágásba való visszatérése után már nem nyitottak újra.

2024 júniusában Gerendai Károly vette meg az étkezdét, tőle tudjuk, hogy a vendéglátóegység eladdig nem rendelkezett működési engedéllyel. A városi legenda szerint a hely védettséget élvezett, az ellenőrző hatóságok kerülték, mivel a pártfőtitkárral azonos nevet viselt. Ez persze nem ad választ arra, hogy miként élte túl a rendszerváltás utáni három évtizedet megfelelő papírok nélkül. Tény, hogy végül 2025 szeptemberében indultak újra.

A dizájn változatlan, a parányi beltérben a pincérek nehezen közlekednek az összezsúfolt asztalok között. A védőnejlonnal lefedett piros-fehér kockás terítős asztalokon elférne egy borsdaráló, de még borslisztszóró sincs, azt is kérni kell. Borsdarálót nem tudtak keríteni.

A falon rengeteg aprócska berámázott fotó, nagy részüket a korábbi neves vendégek dedikálták. A honlapon időrendben olvashatjuk a parádés névsort, hadd említsek néhányat: Török Gyula ökölvívó, az 1960-as olimpia aranyérmese (1960), Papp László ökölvívó, háromszoros olimpiai bajnok (1964), Fenyvesi Gabi táncdalénekes (1970), Székhelyi József színész (1972), Gedó György ökölvívó, olimpiai bajnok (1973), Kabos László humorista (1979), Puskás Ferenc labdarúgó (1981), Vámos György műsorvezető (1989), Lakatos Sándor prímás (1990), Kőszegi Imre jazzdobos (1995) Andy Vajna filmrendező (1996), Habsburg György és Elika (1997), Dévényi Tibor műsorvezető (2006), Alföldi Róbert rendező (2016).

Asztalt foglalni csak a világhálón keresztül lehet, amit a nosztalgiázó hetvenes-nyolcvanas generáció tagjai aligha díjaznak.

Fültanúja voltam fizetés közben, hogy egy nyugdíjas házaspár, akik nem kaptak asztalt, arra panaszkodtak, hogy hívták az étkezde nyilvános telefonszámát, de senki nem válaszolt. Az asztalok felét egyébként fenntartják az utcáról betérő vendégeknek.

Hagyományos magyar és zsidó ételeket kínálnak.

Az étlap egyetlen A4-es lap, melyet a hajdan megszokottnak megfelelően úgy nyomtattak ki, mintha írógépen írták volna. Ottjártunk idején kínáltak az általunk rendelt fogásokon kívül húslevest maceszgombóccal, paprikás csirkét galuskával, milánói sertésbordát és spagettit, tökfőzeléket fasírttal vagy anélkül, ludaskását, töltött paprikát petrezselymes burgonyával és mákos nudlit. A sóletet lehet kérni a füstölt marhanyelven kívül benne főtt tojással, libacombbal, főtt marhahússal vagy füstölt tarjával is.

 

Az italválaszték zavaróan szűk, ebben talán nem lett volna muszáj a hagyományokhoz ragaszkodni.

A szikvíz békebeli szódásüvegben szolgálják fel, tartanak szörpöket, kommersz üdítőket a Coca Cola szortimentből, alma- és narancslevet, valamint kávét feketén vagy tejjel.

A kiszolgálás udvarias, gyors, kissé személytelen. Fizetés a hagyományoknak megfelelően a kijárat melletti kasszagépnél.

Mint már utaltam rá, a visszhangok vegyesek, legkeményebben talán a 444 újságírója, Bede Márton fogalmazott: „Lehet sóhajtozó nosztalgiával gondolni egy olyan nagymama főztjére, aki nem tudott főzni? És olyan étterembe visszavágyni, ahol egy szegényes gasztronómiai kultúrának azon legsötétebb évtizedeit konzerválták, amikor a színvonalas vendéglátásának semmilyen feltétele nem volt adott? Kinek kell egy kulináris skanzen? Többek közt ezekre a kérdésekre kell választ keresni a Klauzál téren újranyitott Kádárban.” A válaszokat nem volt szerencsém olvasni, mivel azokat a szövegnek elrejtett, a fizető olvasók számára fenntartott része tartalmazza. De maga a kérdésfeltevés is meglehetősen sarkos, jogos aggályokat fogalmaz meg túlzó kíméletlenséggel. 

A Kádár étkezdében nem főznek rosszabbul, mint ahogy ma, 2025 őszén teszik az ország megszámlálhatatlan hasonló egységében, miközben ezidőtájt a színvonalas vendéglátásnak minden feltétele adott.

Sőt, megkockáztatnám, hogy az étkezdei műfajon belül a Kádár a jobbak közül való. Nézzük a konkrétumokat!

 

A májgaluskaleves egy fokkal sósabb az optimálisnál, de nem élvezhetetlen, kevés benne a zöldség és a morzsalékos májgaluska, pozitívum, hogy a zöldség nincs túlfőzve. 

 

A sólet kissé fád, de étkezdei szinte elfogadható. A füstölt marhanyelv rendben van, a kovászos uborka gyenge-átlagos minőség. 

 

A székely káposzta ízletes, a mellé rendelt kenyér jobbacska. 

 

A mákos nudli, valamint a vaníliamártás ízre, állagra egyaránt megnyerő.

Gerendai Károly eddigi teljesítménye alapján tudhatjuk, hogy bármiféle koncepciót meg tudott volna valósítani, csinálhatott volna a Kádárból akár egy fine bisztrót is. A fanyalgókkal ellentétben, a jelzett apró hibák dacára úgy vélem, hogy jól döntött, amikor a minimális változtatás elve mentén nyitotta újra a helyet. Amit nem utolsósorban a forgalom is visszaigazol.

 

Elérhetőségek:

Kádár étkezde

Budapest, Klauzál tér 9.

Telefonszám: + 36 1 321 3622

Honlap: https://kadaretkezde.hu

E-mail-cím: Online foglalás a honlapon keresztül lehetséges.

Borítókép és fotók: Borbély Zsolt Attila

