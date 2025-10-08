Ahol megállt az idő: változatlan beltérrel és kínálattal nyitott újra a Kádár étkezde

Midőn legutóbbi írásomban megemlítettem a Kádár étkezdét, még messze nem lehettem biztos abban, hogy hamarosan nekifoghatok a személyes élménybeszámolónak is, mivel a világhálón a déli órákra már minden helyet lefoglaltak. Viszont szemfüles asztaltársam, aki hamarabb érkezett a helyszínre épp elcsípett egy kétszemélyes asztalt a sarokban, pont azt, amit magam választottam volna, még akkor is, ha teljesen üres a hely. Mindebből már kiderülhet, hogy Gerendai Károly ezúttal sem nyúlt mellé, a legendás hely pörög, ott tartózkodásunk alatt végig minden asztal foglalt volt.

De ne vágjunk a dolgoknak elébe!

Érdemes megemlíteni, hogy a híres-neves étkezdét Kádár Béla, a Kispipa egykori tulajdonosa alapította 1957-ben, tőle Garami Tibor, majd Orbán Sándor vette át s működtette az első Covid-lezárásig, 2020 márciusáig.

Az életnek a normális kerékvágásba való visszatérése után már nem nyitottak újra.

2024 júniusában Gerendai Károly vette meg az étkezdét, tőle tudjuk, hogy a vendéglátóegység eladdig nem rendelkezett működési engedéllyel. A városi legenda szerint a hely védettséget élvezett, az ellenőrző hatóságok kerülték, mivel a pártfőtitkárral azonos nevet viselt. Ez persze nem ad választ arra, hogy miként élte túl a rendszerváltás utáni három évtizedet megfelelő papírok nélkül. Tény, hogy végül 2025 szeptemberében indultak újra.

A dizájn változatlan, a parányi beltérben a pincérek nehezen közlekednek az összezsúfolt asztalok között. A védőnejlonnal lefedett piros-fehér kockás terítős asztalokon elférne egy borsdaráló, de még borslisztszóró sincs, azt is kérni kell. Borsdarálót nem tudtak keríteni.

A falon rengeteg aprócska berámázott fotó, nagy részüket a korábbi neves vendégek dedikálták. A honlapon időrendben olvashatjuk a parádés névsort, hadd említsek néhányat: Török Gyula ökölvívó, az 1960-as olimpia aranyérmese (1960), Papp László ökölvívó, háromszoros olimpiai bajnok (1964), Fenyvesi Gabi táncdalénekes (1970), Székhelyi József színész (1972), Gedó György ökölvívó, olimpiai bajnok (1973), Kabos László humorista (1979), Puskás Ferenc labdarúgó (1981), Vámos György műsorvezető (1989), Lakatos Sándor prímás (1990), Kőszegi Imre jazzdobos (1995) Andy Vajna filmrendező (1996), Habsburg György és Elika (1997), Dévényi Tibor műsorvezető (2006), Alföldi Róbert rendező (2016).

Asztalt foglalni csak a világhálón keresztül lehet, amit a nosztalgiázó hetvenes-nyolcvanas generáció tagjai aligha díjaznak.

Fültanúja voltam fizetés közben, hogy egy nyugdíjas házaspár, akik nem kaptak asztalt, arra panaszkodtak, hogy hívták az étkezde nyilvános telefonszámát, de senki nem válaszolt. Az asztalok felét egyébként fenntartják az utcáról betérő vendégeknek.

Hagyományos magyar és zsidó ételeket kínálnak.

Az étlap egyetlen A4-es lap, melyet a hajdan megszokottnak megfelelően úgy nyomtattak ki, mintha írógépen írták volna. Ottjártunk idején kínáltak az általunk rendelt fogásokon kívül húslevest maceszgombóccal, paprikás csirkét galuskával, milánói sertésbordát és spagettit, tökfőzeléket fasírttal vagy anélkül, ludaskását, töltött paprikát petrezselymes burgonyával és mákos nudlit. A sóletet lehet kérni a füstölt marhanyelven kívül benne főtt tojással, libacombbal, főtt marhahússal vagy füstölt tarjával is.

Az italválaszték zavaróan szűk, ebben talán nem lett volna muszáj a hagyományokhoz ragaszkodni.

A szikvíz békebeli szódásüvegben szolgálják fel, tartanak szörpöket, kommersz üdítőket a Coca Cola szortimentből, alma- és narancslevet, valamint kávét feketén vagy tejjel.