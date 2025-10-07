Őszinte, hiteles étkezde a falánkoknak címezve: a brassói Haplea d’ale gurii

Hosszas előkészületek után újranyitott az 1957-ben induló, saját Wikipédia oldallal rendelkező legendás Kádár étkezde, mely a covid korlátozások idején zárt be, de a járványhisztéria elültével már nem nyitott ki. A visszhangok vegyesek, a We Love Budapest és más portálok szokásukhoz híven dicsérik, Kitzinger Szonja, a Magyar Konyha főszerkesztőhelyettese viszont megalapozottnak tűnő fenntartásainak is hangot ad. Jómagam harminc évvel ezelőtt jártam ott, értékeltem a dizájnt, az egyedi atmoszférát, fogásaink azonban nem haladták meg az átlagos menzaszintet. Azóta nem tértem be újra, most, hogy Gerendai Károly kezébe került a hely, akinek teljesítménye a magyar vendéglátásban vitathatatlan, mindenképp ellátogatok oda a közeljövőben.

A hír minden esetre jó apropó arra, hogy szó essék e rovatban menzákról is. Ezek között bőven akad jellegtelen, hangulattalan, tálcatologatós egység, vannak lelkes törzsközönséggel bíró, személyességgel megtöltött helyek, melyek bejárata előtt sor kígyózik, mint a Budafoki úti Kisbig (ennek telephelyét, mint a Facebook-oldaluk írja, eladták, de újra szeretnének nyitni valahol) s vannak hangulatos, visszatérésre ösztönzők is, mint a most bemutatásra kerülő, jó ízléssel berendezett, olcsó és népszerű Haplea Brassó szívében. A világhálós oldalukról megtudható, hogy működik a városban további két testvéregysége.

A szóban forgó belvárosi étkezde a város egyik legfontosabb gasztro-utcájában fekszik, működik itt több burgerező, focaccia-s, Brassó egyik legjobb étterme, a Prato (rovatbeli írásom itt), az egyik legjobb söröző, a The Beer Corner, több kávézó, köztük az egyik Meron a sok közül, a közönségkedvenc La Ceaun s a Kárpát-medencei szinten is figyelemre méltó Pilvax (rovatbeli beszámoló itt), ahol ellentétben a szórványvárosok más magyar kézben levő éttermeivel, mindig minden felszolgáló tökéletesen beszél magyarul. (Fogalmazhatnék úgy is, hogy minden pincér magyar, de nem ez a lényeg. Előfordul sajnos, hogy magyarok törik az anyanyelvüket, s megesik, főleg Székelyföldön, hogy románok megtanulnak tökéletesen magyarul. A lényeg az, hogy a Pilvax egy magyar oázis abban a nagyvárosban, ahol a legutóbbi népszámlálás adatai szerint a magyarok a lakosságnak mindössze 5%-át teszik ki.) S ezzel a nagyjából fél kilométer hosszú utcában működő vendéglátóegységeknek jó, ha a felét említettük.