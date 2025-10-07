Őszinte, hiteles étkezde a falánkoknak címezve: a brassói Haplea d’ale gurii

Rendkívüli

A szóban forgó belvárosi étkezde a város egyik legfontosabb gasztro-utcájában fekszik.

Borbély Zsolt Attila
2025. 10. 07. 14:08
Forrás: A szerző felvétele
Hosszas előkészületek után újranyitott az 1957-ben induló, saját Wikipédia oldallal rendelkező legendás Kádár étkezde, mely a covid korlátozások idején zárt be, de a járványhisztéria elültével már nem nyitott ki. A visszhangok vegyesek, a We Love Budapest és más portálok szokásukhoz híven dicsérik, Kitzinger Szonja, a Magyar Konyha főszerkesztőhelyettese viszont megalapozottnak tűnő fenntartásainak is hangot ad. Jómagam harminc évvel ezelőtt jártam ott, értékeltem a dizájnt, az egyedi atmoszférát, fogásaink azonban nem haladták meg az átlagos menzaszintet. Azóta nem tértem be újra, most, hogy Gerendai Károly kezébe került a hely, akinek teljesítménye a magyar vendéglátásban vitathatatlan, mindenképp ellátogatok oda a közeljövőben.

A hír minden esetre jó apropó arra, hogy szó essék e rovatban menzákról is. Ezek között bőven akad jellegtelen, hangulattalan, tálcatologatós egység, vannak lelkes törzsközönséggel bíró, személyességgel megtöltött helyek, melyek bejárata előtt sor kígyózik, mint a Budafoki úti Kisbig (ennek telephelyét, mint a Facebook-oldaluk írja, eladták, de újra szeretnének nyitni valahol) s vannak hangulatos, visszatérésre ösztönzők is, mint a most bemutatásra kerülő, jó ízléssel berendezett, olcsó és népszerű Haplea Brassó szívében. A világhálós oldalukról megtudható, hogy működik a városban további két testvéregysége. 

A szóban forgó belvárosi étkezde a város egyik legfontosabb gasztro-utcájában fekszik, működik itt több burgerező, focaccia-s, Brassó egyik legjobb étterme, a Prato (rovatbeli írásom itt), az egyik legjobb söröző, a The Beer Corner, több kávézó, köztük az egyik Meron a sok közül, a közönségkedvenc La Ceaun s a Kárpát-medencei szinten is figyelemre méltó Pilvax (rovatbeli beszámoló itt), ahol ellentétben a szórványvárosok más magyar kézben levő éttermeivel, mindig minden felszolgáló tökéletesen beszél magyarul. (Fogalmazhatnék úgy is, hogy minden pincér magyar, de nem ez a lényeg. Előfordul sajnos, hogy magyarok törik az anyanyelvüket, s megesik, főleg Székelyföldön, hogy románok megtanulnak tökéletesen magyarul. A lényeg az, hogy a Pilvax egy magyar oázis abban a nagyvárosban, ahol a legutóbbi népszámlálás adatai szerint a magyarok a lakosságnak mindössze 5%-át teszik ki.) S ezzel a nagyjából fél kilométer hosszú utcában működő vendéglátóegységeknek jó, ha a felét említettük. 

A szerző felvétele

A Haplea d’ale gurii neve népies, nagyjából annyit jelent, hogy falánk, torkos, mindent a szájába gyömöszölő ember. Az ételek a pultban sorakoznak inox melegentartókban, a dekorációban a busómaszkokra emlékeztető kompozíciók is helyet kapnak. A pultról igény esetén a vendégek só- és borsdarálót vihetnek az asztalukhoz. A szépen kialakított teraszról lélegzetelállító kilátás nyílik a város fölé magasodó, közel 1000 méter magas Cenk-hegyre. 

Az étlapon az erdélyi konyha népszerű fogásai sorjáznak. Kínálnak többek között kilenc csorbát, illetve levest, a májgombócostól a laskagombáson, zöldbaboson keresztül a füstölt húsos-krumplisig, továbbá puliszkával körített töltött káposztát, gomba-, sertés és marhatokányt, sült kolbászt, rántott és egyben sült húsokat. A köret-rovatban nem szerepel a nagy sláger, a sült burgonya, viszont serpenyős zöldség, piláf, puliszka, párolt káposzta és krumplipüré igen. Három desszertet tartanak, almás pitét, almás-kakaós, valamint narancsos sütit. 

A szerző felvétele

Borokat nem tartanak, a szerény italszortimentet a kommersz multiproduktumok uralják. Ihatunk ásványvizet, Coca-Cola termékeket és nagyipari söröket: Bucurt, Carlsberget és Tuborgot, utóbbit alkoholos, valamint alkoholmentes változatban. Nem ártana választékba venni néhány bort, töményitalt és szörpöt, persze itt minden arra fut ki, hogy gyorsan ki lehessen szolgálni a vendéget, nyilván azért nem bajlódnak a frissen préselt narancslével, kávé- és teafőzéssel. 

Önkiszolgáló rendszerben működnek, a pultosok kedvesek, mosolygósak.

Az előételeket kis adagokban műanyag dobozkába csomagolják, így adják a vendégnek, akár helyben fogyasztja, akár elviszi. Az árak kedvezőek, a két előétel 11,5 lejbe kerül, ami átszámolva nagyjából 900 forintot jelent. A levesek nem sokkal, de 2000 forint alatt kaphatók, főételek ára körettel együtt sem haladja meg 3000 forintot. 

A padlizsánkrém igényel némi sózást, egyébként ízre, állagra egyaránt meggyőző, akárcsak a sütve-párolt fűszeres-hagymás tört bab. Jobbacska kenyeret adnak hozzá. A pacalleves kifejezetten jól sikerült, a lé selymes, jóízű, miként a puha pacal is, aminek mennyisége megfelelő. 

A szerző felvétele

A paradicsommártásos húsgombócok korrektek, menzaszerűek, de nincs ebben nagy meglepetés, elvégre egy dizájnosabb menzán vagyunk. A fogás hőmérséklete lehetne magasabb. 

A szerző felvétele

Mindent egybevetve a Haplea nem véletlenül vált népszerűvé. Itt gyorsan, olcsón lehet korrektül elkészített ételekkel jóllakni, kellemes környezetben, kedves kiszolgálás mellett. Aki ennél többet szeretne, valódi gasztronómiai élményt, beülhet a szomszédos Pilvaxba, Pratoba, vagy a nem messze fekvő, a Gault-Millau kalauz által a városban legtöbbre értékelt Bistro de l’Arte-ba. 


Elérhetőségek:

Haplea d’ale gurii

Nagyszeben, Michael Weiss utca 23.

Telefonszám: +40 756 039 039

Honlap: https://haplea.ro

E-mail-cím: [email protected]

               
       
       
       

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

