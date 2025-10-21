Ez történik velünk, ha minden nap iszunk sárgarépalevet

A sárgarépalé egész sárgarépából készül és rendkívül tápláló. A frissen facsart levek hatalmas mennyiségű gyümölcsöt és zöldséget sűrítenek egyetlen pohárba, ami bizonyos tápanyagok koncentráltabb adagolásához vezet. Például a sárgarépában sok a béta-karotin: egy adag a napi ajánlott mennyiség 100%-át fedezi, míg egy pohár sárgarépalé akár 300-400%-át is. A béta-karotin és más, sárgarépában található tápanyagok pozitív hatással vannak az egészségünkre.

A sárgarépalé számos egészségügyi előnnyel büszkélkedhet: vitaminok, antioxidánsok, bőr- és szemvédelem – de csak mértékkel érdemes fogyasztani/ Fotó: Africa Studio / Shutterstock

Vitaminokban gazdag

A sárgarépalé kiváló forrása az E-, C- és K-vitaminoknak, valamint a magnéziumnak, vasnak és káliumnak. Erősíti a szív egészségét, támogatja az immunrendszert, és kutatások szerint a sárgarépalé fogyasztása növeli a vérplazma antioxidáns kapacitását. Bár a kutatások eredményei vegyesek, a magasabb antioxidáns mennyiség, különösen a karotinoidok, potenciálisan csökkenthetik különböző rákfajták kockázatát, beleértve a vastagbél- és prosztatarákot.

Javítja a szem egészségét

A sárgarépalé nagy mennyiségben tartalmaz olyan tápanyagokat, amelyek jótékonyan hat a szemünkre. Egy pohár (236 gramm) sárgarépalé a napi A-vitamin szükséglet több mint 250%-át fedezi, ez pedig létfontosságú szemünk egészsége szempontjából. Számos tanulmány kapcsolatot talált az A-provitamint tartalmazó gyümölcsök és zöldségek fogyasztása, valamint a vakság és az életkorral összefüggő szemproblémák csökkent kockázata között. Emellett a sárgarépalé kiváló forrása a luteinnek és zeaxantinnak, két karotinoidnak, amelyek felhalmozódnak a szemekben és megvédik azokat a káros fénytől.

Erősíti az immunrendszert

A sárgarépában található A- és C-vitamin egyaránt antioxidánsként működik és megvédi az immunsejteket a szabadgyökök okozta károsodástól. Gazdag B6-vitamin forrás is – egy pohárban a napi szükséglet 30%-a található. A B6-vitamin nemcsak az optimális immunválaszhoz szükséges, hanem hiánya gyengült immunitással is összefügg.

A sárgarépalé a vércukorszintre is hatással van

Kis mennyiségű sárgarépalé fogyasztása segíthet csökkenteni a vércukorszintet. Ez azért van, mert az erjesztett lé probiotikumokat tartalmaz – ezek hasznos baktériumok, amelyek hatással vannak a cukorbetegséggel összefüggő bélbaktériumokra. Bár a sárgarépalé alacsony glikémiás indexe azt jelenti, hogy nem emeli jelentősen a vércukrot, természetes cukorokat tartalmaz, így érdemes mérsékelten fogyasztani.