Ezek az ételek segítenek az ízületi fájdalmakon - tartós lehet a javulás

Ízületeink csendes jelzőrendszerként működnek: apró recsegések, reggeli merevség vagy egy hirtelen nyilallás mind arra hívják fel a figyelmet, hogy jobban kell rájuk vigyáznunk. Nemcsak a mozgás, hanem a tányérunk tartalma is döntő szerepet játszik abban, hogy megőrizzük ízületeink rugalmasságát.

2025. 09. 16. 18:02
A halak, például a lazac, a makréla vagy a szardínia is jó barátja az ízületeinknek
A halak, például a lazac, a makréla vagy a szardínia is jó barátja az ízületeinknek Fotó: Rimma Bondarenko Forrás: Shutterstock
Az ember csak akkor értékeli igazán, mekkora ajándék is a könnyed mozgás, amikor az ízületei fájdalommal jelzik, hogy baj van. Recsegés a térdben, egy nyilalló érzés a vállban, vagy az a bizonyos ébredés utáni merevség. Apró jelek csupán, mégis érdemes felfigyelni rájuk, mert a szervezet így jelzi felénk, hogy több törődést igényel.

Nemcsak a mozgás, hanem a tányérunk tartalma is döntő szerepet játszik abban, hogy megőrizzük ízületeink rugalmasságát
Nemcsak a mozgás, hanem a tányérunk tartalma is döntő szerepet játszik abban, hogy megőrizzük ízületeink rugalmasságát/ Fotó: New Africa / Shutterstock

Fontos tudni, hogy az ízületek egészsége nemcsak az életkorral függ össze, hanem életmódunkkal is, és ebből fakadóan az se mindegy, mi kerül a tányérunkra.

Ételek, melyek ízületeink őrzői

Akadnak olyan ételek, amelyek valódi „ízület őrzőknek” bizonyulnak. Fogyasztásukkal sikeresen erősíthetjük a porcokat, szalagokat, mert olyan tápanyagokat hordoznak, amelyek csökkenthetik a gyulladásokat, támogatják a porcsejtek megújulását és segítik megőrizni a kötőszöveteket rugalmasságát.

Színes zöldségek és gyümölcsök

A piros bogyós gyümölcsök, a piros vagy fekete ribizli, a kökény, az áfonya, valamint a cseresznye, sőt a sokak által imádott eper is antioxidánsokkal teli gyümölcseink, amelyek védik a sejteket a károsodástól. A sárgarépa, a cékla és a paprika C-vitaminban gazdag zöldségek, amelyek erősítik a kötőszövetet és eredményesen támogatják a kollagén termelődését. 

Omega-3 zsírsavakban gazdag ételek

A halak, például a lazac, a makréla vagy a szardínia is jó barátja az ízületeinknek. Hiszen az omega-3 zsírsavak nemcsak a szívnek kedveznek, de a szervezeten belül fennálló gyulladásos folyamatokat is mérséklik. Aki nem kedveli a halból készült ételeket, azoknak a lenmag, a chia mag valamint a dió is jó választás. A szakértők legalább napi 0,3 gramm Omega-3 bevitelét javasolják, ez körülbelül heti két olajos halételnek felel ami. Egy ropogósra sült lazacszelet, friss zöldsalátával vacsorára, vagy egy szardíniamártással feldobott bulgur nemcsak változatossá teheti a heti étrendet, de jó eséllyel ízületeink egészségét is megtámogatja.

Kollagén- és zselatintartalmú ételek 

A csontleves nem véletlenül régi, bevált gyógymód. A lassan főtt alaplében jelentős mennyiségű kollagén és ásványi anyag oldódik ki, amely erősíti a porcokat, szalagokat. Erre pedig nagy szükség van, mert szervezetünk az évek múlásával egyre kevesebbet állít elő.

Zöld tea és fűszerek 

A zöld tea polifenoljai, a kurkuma, a gyömbér gyulladáscsökkentő természetes hatóanyagai abban segítenek, hogy az ízületek mozgékonyabbak maradjanak. 

Az ízületeknek tehát nemcsak mozgásra, pihenésre, azok megfelelő arányára, de tápláló gondoskodásra is szükségük van. Ha a tányérunkra rendszeresen kerülnek védelmező ételek, hosszú távon hálás lesz érte a testünk.

