Csúcspacal és élvezetes birkapörkölt az akasztói Zöld vendéglőben

A Zöld vendéglő Akasztón egy családias, rendezvényhelyszínként is működő vendéglátóegység a háromezer lelkes község Solt felőli bejáratánál.

Borbély Zsolt Attila
2026. 01. 23. 18:00
Forrás: A szerző felvétele
A tömeg- és a közösségi média korszakát éljük, aminek egyik jellemzője, hogy nem a teljesítményelv dönt sokszor egy-egy színész, zenész, író, séf vagy politikus sikeréről, hanem az, hogy hány embert képes elérni különböző csatornákon. Tagadhatatlan ugyanakkor, hogy vannak olyan kivételes népszerűségre szert tett közvéleménybefolyásoló figurák, nevezhetjük őket divatos, lassan már elcsépelt szóval influenszereknek is, akik nem élnek vissza pozíciójukkal, nem viszik lefele a színvonalat a népszerűséghajhászás jegyében, hanem értékeket mutatnak fel a gasztronómia terén. 

Mindenképpen ide sorolható Anthony Bourdain, akinek a „A konyhafőnök vallomásai” című könyvénél izgalmasabb, érdekesebb olvasmányt nem tudnék mondani azoknak, akiket érdekel a vendéglátás színfalak mögötti világa, ha úgy tetszik, a konyha terrénuma, de ide tartozik a nézettségnövelő ordítozásairól ismert Gordon Ramsay is, akinek karakterét gondosan formálták meg úgy, hogy azért lássa azt is a néző, hogy tud emberi is lenni. Attól függetlenül, hogy mennyiben fedi le a közönség által percipiált karaktert az „igazi” Gordon Ramsay, azok a videok, melyekben távoli országok gasztronómiájával ismerkedik kellő alázattal, sokat tettek számottevő tömegek gasztronómiai érdeklődésének felébresztésért és kulináris nyitottságának növeléséért. S ez igaz a nyolc éve sajnos elhalálozott Bourdain-re is. 

Aki magyarként követi e két gasztro-közszereplő tevékenységét, bizonyára feltette már magának a kérdést, hogy ha egyetlen ételt mutathatna meg nekik a Kárpát-medencei gasztronómiából, akkor mi lenne az? A válasz sokféle lehet, jómagam hezitálás nélkül tudnék erre válaszolni. Merthogy a karcagi birkapörköltet választanám, ami egyébként az ételek kategóriájában az elsők között került a hungarikumok sorába. Receptet olvashatunk többek között a gasztroblogok etalonjának számító Bűvös szakács oldalán.

Ha rangsorolni kellene a birkapörkölt-élményeimet, akkor az első helyen az imént linkelt Hungarikum-oldalon is látható Csontos György többszörös karcagi birkafőző-bajnok produkciója állna, aki 2012-ben a Magyar Gasztronómia Egyesület standjánál főzött a Budai Gourmet-n, s akit ebből ihletődve meghívtunk a mutatvány megismétlésére aradi udvarunkba helybéli és anyaországi borász barátaim örömére. Most is fülembe cseng a 2017-ben eltávozott, áldott emlékű Konyári János szava, aki többször is elmondta a szeánsz során, hogy soha nem evett még ilyen jót ebben a műfajban. 

Mindez annak kapcsán fogalmazódott meg bennem, hogy a soltvadkerti Corner után újabb kiemelkedő, kevesek által s leginkább csak helyben ismert vendéglőbe botlottam bele, melyről, akárcsak a Cornerről, soha nem volt szó például a Pacalemberek-csoportban, de ismeretségi körben sem hallottam róla sztorikat, pedig nem egy jóbarátom van a Kunságban. Ez pedig a Zöld vendéglő Akasztón, mely egy családias, rendezvényhelyszínként is működő vendéglátóegység a háromezer lelkes község Solt felőli bejáratánál.

A beltér tiszta, rendezett, kissé steril, jellegtelen, a dekoráció visszafogott. Megnyerő viszont, hogy az asztalon só-, bors- és chilidaráló van. A honlapról megtudhatjuk, hogy az éttermet 1993-ban nyitották, jelenlegi formáját a 2015-ös teljes átalakítás után nyerte el. Nyáron a beltérben légkondicionálásra számíthatnak a vendégeik, akik akár a szellős teraszon is helyet foglalhatnak.

A szerző felvétele

Az étlapon a magyar konyha hagyományos fogásai sorjáznak, de készítenek burgert, s pizzát is sütnek. Utóbbiak feltétei semmi jót nem ígérnek. Olyan variánsok is szerepelnek a megszokottak mellett, mint a „Zeusz”, aminek a toppingja mustáros alapon gyros-hús, hagyma, pepperoni és bacon, vagy a „Hentes”, mely esetében ugyanolyan alapra füstölt tarja, csemege uborka, hagyma és bacon kerül. De nem hiányzik az olaszok rémálma, a Hawaii sem, és szerepel a feltétek között a csirkemell is. 

A szerző felvétele

Érdemes inkább a magyaros rovatból választani. Ennek keretében kínálnak többek között hagyományos reggeliket a bundáskenyértől a melegszendvicsen, rántottán át a tükörtojásig, továbbá májgaluskalevest, tárkonyos ragulevest, babgulyást, bográcsgulyást, palócos birkagulyást, brassói aprópecsenyét, cigánypecsenyét, rántott velőt, bakonyi sertésszeletet galuskával, csülköt pékné módra, valamint palacsintavariációkat.

Tartanak két tájbort, három tételt Frittmannéktól, ötöt az akasztói Döbrögecz pincétől, s két Törley pezsgőt. Soproni Ászokat csapolnak, a Heineken portfólió néhány tételét palackban is kínálják. A kommersz tömények mellett Rézangyal és Schiszler pálinkákat ihatunk.

A kiszolgálás bűbájos, kedves, szívélyes, udvarias.

Mi a pacalpörkölt kedvéért ültünk be, ami felettébb kellemes meglepetést okozott, az egyik legjobb pacalt tették elém, amit valaha kóstoltam. Nem lehetett benne hibát találni, sem a színben, sem az ízben, sem a pacal s a szaft állagában, sem a csíkozásban. Ez kellene legyen az etalon, sajnos nagyon távol áll ettől a magyar vendéglátás. A mellé adott kenyér sajnos silány minőségű. 

A szerző felvétele

Örömteli, hogy birkapörköltet is kínálnak, egy adag csontos pörkölt több, mint 70 deka volt. Mivel a dunaföldvári svédasztalos Kele csárdából érkeztünk, eleve csomagolva kértem e fogást és itthon mértem le. Lehetett volna a darabolása gondosabb, állagra egy árnyalattal puhább, de ezt is vállalhatónak, ízre egyesen kifogástalannak ítéltük, el is fogyott igen hamar. Kértünk még gesztenyepürét, ami korrekt volt, hozta a megszokott szintet, meg voltunk elégedve a fősodratú Gundel palacsintával is.

A szerző felvétele

A korán eltávozott Pollok László, a magyar gasztro-forradalom egyik szürke-eminenciása mondogatta, hogy azokat a helyeket is meg kell becsülni, ahol van egy igazán jó étel. A Zöld vendéglő vita felett ezek közé tartozik. S ki tudja, mit rejteget még? Tekintve, hogy évente elzarándokolok „a legnagyobb királyhoz”, Léder Zoltánhoz, népszerű nevén a „Köpcöshöz”, s hozzá pedig Akasztón keresztül vezet az út, ez minden bizonnyal ki fog derülni.

 

Elérhetőségek:

Zöld vendéglő

Akasztó, Fő utca 1.

Telefonszám: +36 (20) 972 1004

Honlap: https://zoldvendeglo.hu/

E-mail-cím: [email protected]
 


