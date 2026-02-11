budakesziételwhale étterem

Vízben élő lények sokaságát kínálja svédasztalos rendszerben baráti áron a nemrég nyitott Whale étterem

Tisztelve a high end éttermeket, sőt, ezeket tartva a vendéglátás csúcsainak, örömmel ülök be svédasztalos helyekre is, mert végtére nem lehetetlen ezt a műfajt sem megfelelő szinten űzni.

2026. 02. 11.
Olvasva különböző közösségi oldalakon a vendéglátásra vonatkozó visszajelzéseket, sokszor nem az adott egységről kapunk lesújtó képet, hanem a bírálat megfogalmazójáról, meg persze a közízlésről. Hadd idézzek egy konkrét példát! Az ittjartam.hu oldalon, az egyik vidéki nagyváros gasztro-királya (értsd: az adott település vendéglátóegységeiről a legtöbb értékelést író felhasználó) egy pontot adott az ötből az ország egyik legjobb éttermének, az Ikonnak, csak azért, mert nem volt nyitva 15.00 és 18.00 között. Más esetben a „félig nyers hús”, meg a „nyers zöldség” volt a bírálat tárgya, s persze az adag, aminek a mérete a szóban forgó értékelőnek a vesszőparipája. 

Tetszik, nem tetszik, tudomásul kell venni, hogy nem mindenki az élményt, az ihletet, a vibrációt, a kulináris izgalmat keresi az éttermekben, van, akinek a legfontosabb a jóllakás, akár gyenge alapanyagokból középszerűen megvalósított ételekkel. 

Nos, az ő ideális célpontjaik a svédasztalos, idegen, de elterjedt kifejezéssel az „all you can eat” rendszerben működő helyek. Ezt az üzemmódot a magas gasztronómia hívei többnyire lenézik, mert eleve görbe szemmel tekintenek az össze-vissza zabálásra, továbbá azért is, mert a legtöbb ételt, főleg a frissen sülteket nem lehet állagromlás nélkül hosszabb ideig melegen tartani. 

Jómagam messzemenően tisztelve a high end éttermeket, sőt, ezeket tartva a vendéglátás csúcsainak, örömmel ülök be svédasztalos helyekre is, mert végtére nem lehetetlen ezt a műfajt sem megfelelő szinten űzni. Több magasan jegyzett szálloda svédasztalának kínálatát volt alkalmam végigkóstolni, ezek közül kiemelkedett a kétezertízes évek első felében a Kempinsky szállóé. Örök emlék. 8000 forintért lehetett választani többek között négyféle pazar libamájfogásból, prémium sajtokból, szerepelt a választékban lazac, tonhal, bélszín, vadhús és szinte hihetetlen, de osztriga is. Ha valaki megevett egy tucat osztrigát, lényegében leette a beugróját. S nem mellesleg az árban benne volt a Chapel Hill pezsgő, a csapolt sör és néhány nem egetverő, de korrekt bor. Mindemellé élő jazz zene. 

A modell a kilencvenes években indult hódító útjára. Első ilyen zsánerű élményünk a Budakeszin működő Tanne volt, ahova az ezredfordulót megelőző években rendszeresen kijártunk, a kemencében sült ételeik, beleértve a disznótorosukat, zseniálisak voltak, de sok más fogást is kiemelhetnék. Egyik asztaltársam kellő rutintalansággal jóllakott az egyébként remek libatepertővel s így már csak desszertre futotta a kapacitásából. Neki nem biztos, hogy ez az étterem volt a legjobb választás, de hát a többség tudja kezelni a helyzetet. Akkortájt, 1997-ben nyitott az azóta megszűnt Mongolian barbeque a Márvány utcában, mely nem volt sem mongol, sem BBQ, viszont itt találkozhatott a nagyközönség azzal a rendszerrel, hogy a vendég által összeválogatott pácolt húsokat rendelésre, á la minute sütötték meg forró vaslapon. 

Ezt a modellt vitte tovább a néhány évvel később, 2000-ben nyitott első Trófea, mely mindmáig sikerrel működik, ezidőtájt négy helyszínen. Új színt hozott 2004-ben a műfajba a Wasabi-hálózat első egysége, ezek is sikerrel működnek, itt főként sushit és wok-ételeket ehetünk, melyek a vendég mellett futószalagon érkeznek és tetszés szerint levehetjük bármelyik kis tálkát. Érdemes a konyhához minél közelebb ülni. 

A szerző felvétele

Két tavaly nyitott távolkeleti hely is ebben a rendszerben működik, a Red Latern-ről már szóltam, most a legfrissebb élményemről, a Whale-ről lesz szó, melynek közösségi médiás tartalmai nem sokkal az október 3.-i nyitás után értek el, azóta kerestem az alkalmat egy kőbányai kiruccanásra. 

A szerző felvétele

A Whale-ben ügyesen megoldották a fizetés problémáját is, a bejáratnál leperkál az ember hétköznap délben 10.000 forintot (akárcsak a Trófeában egyébként), majd bebocsáttatást nyer a filmekből ismerős hatalmas belmagasságú éttermi részbe, ahol gyanítom, hogy mindig van szabad asztal. Válogathatunk akár a szeparék között is, de kereshetünk 2, 4 vagy 6 személyes asztalt nem messze a hosszan futó ételes pultoktól. 

A szerző felvétele

A választék szédületes, többféle hal, rák, vongole és fekete kagyló, rosé kacsamell, hogy csak a kedvenceimet mondjam és persze húsok, sushi, valamint népszerű távolkeleti előételek. Érdekes, hogy magyar ételekkel is próbálkoznak, inkább kevesebb, mint több sikerrel. A halászlé bár ízre nem rossz, de törmelékes-uszadékos, színre sem meggyőző, ép halfilé vagy akár kocka nem akad benne. Hasonló a helyzet a Jókai bablevessel, mely túlkészültsége mellett kissé székelyesre sikerült, tudnivaló, hogy ott szinte semmibe nem tesznek fűszerpaprikát, még a kolbászba sem. Ha már szóba kerültek a gyenge pontok hadd említsem azt is, hogy a mélysütött háromszögek, tekercsek és egyebek nem hálálják meg a melegen tartást, azok frissen adják a maximumot. 

A szerző felvétele

Ha van ezer más étel, ne ezekkel lakjunk jól. Márpedig van, a halakon kívül húsok, zöldségek is. Peszkatoriánusoknak ez a hely egy kulináris oázis. Az ízesítéshez rendelkezésre áll megannyi szósz, erős paprika, zöld hagyma. A zöld koriandert nagyon hiányoltam, nem volt egyszerű választ kapni arra az egyszerű kérdésre, hogy tudnak-e vele szolgálni, mert a személyzet nagyobbik része nem beszél európai nyelveket, nagyjából a hatodik megszólított alkalmazott kereste meg az üzletvezetőt, aki egy magyar beosztott segítségével megadta végre a nemleges választ. Így is jót ettünk, szinte csak halakat és a tenger gyümölcseit. A desszertfront sem rossz, a mochit éreztem leginkább kiemelkedőnek.

A szerző felvétele

Az árban benne van az ital is, csapolt Drehert kínálnak, az Egri Korona Borház Chardonnay-ját és egy fehér házasítását, illetve valamilyen import pezsgőt. Vörösbor iránt nem érdeklődtem, vélhető, hogy van az is. 

A szerző felvétele

Úgy vélem, hogy az á la carte helyek esetében jogos lehet a vendég azon elvárása, hogy minden fogás üsse a mértét. A svédasztalos helyek viszonylatában lehetünk elnézőbbek. Az a kulcskérdés, hogy van-e kellő választék azokból az ételekből, melyek vállalhatóak, vagy egyenesen kiválóak. A Whale-beli a mellélövéseket mellékesnek éreztem, hisz bőven volt miből válogatni. Mindent egybevetve úgy vélem, hogy a hely jelenleg a legjobb ár/ érték arányú vendéglátóegységek közé tartozik Kárpát-medencei szinten. 

A szerző felvétele

 

Elérhetőségek:

Whale étterem

Budapest, Vaspálya u. 25.

Telefonszám: + 36 30 8208897

Honlap: https://whalerestaurant.com 

E-mail-cím: [email protected]

A szerző felvétele
               
       
       
       

