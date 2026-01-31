Magyar konyha, magyar bor – három éve új gasztronómiai koncepció mentén működik a Kárpát-medence legjobb borbisztrója, az N28

A magyar bor vonatkozásában sokan sokfelé keresik a kitörési pontokat. Akinek szívügye a téma, s a borban nemcsak az élvezetet keresi, hanem nemzetstratégiai jelentőségű ágazatot lát benne, maga is válaszok után kutat. Jómagam úgy vélem, hogy nem egy témára vagy szőlőfajtára kell ráállni, mint mondjuk az ausztrálok a Syrahra, s az új-zélandiak a sauvignon blanc-ra, hanem több műfajt kell futtatni párhuzamosan. Terroir-borok, régi magyar szőlőfajták, kultikus cuvée-k és desszertbor-különlegességek – ezek lehetnének a főbb csapásirányok. S ha megjelölhetnék egy „primus inter pares” témát, akkor az a dűlőszelektált nagy tokaji boroké, elsődlegesen a furmintoké lenne.

A minap alkalmam volt részt venni a Kálvária pincében, Budakalászon a Furmintfebruár rendezvénysorozat ötletgazda-fő szervezője, Kézdy Dániel által cerebrált borszeánszon, melynek keretében lenyűgöző tételeket kóstoltunk, többek között a Szignárovics-Maka, a Máriásy pincétől, Bott Judittól, Berecz Stephanie-től, miközben a február 26-án sorra kerülő idei furmintnagykóstolóról is megtudtunk részleteket, beleértve azt, hogy idén a központi témát a dűlőszelektált furmintok képezik majd. Szóba került az is, hogy mennyire fontos az edukáció a bor témájában, s hogy abszurd a jelenlegi 18 éves korhatár, ami az borfogyasztást illeti. Említést nyert, hogy milyen fonák helyzet, hogy az antialkoholista egészségpróféták igehirdetése kapcsán milyen sokan emlegetik a bort, miközben épp a bor az, melynek értő fogyasztása az alkoholizmus ellenében hat.

Jómagam a borral zsenge gyermekkorom óta bensőséges kapcsolatban vagyok, köszönhetően annak, hogy a mai dogmatikus szokásrenddel ellentétben apám elemista koromtól kezdve minden vasárnap töltött nekem a családi ebédnél egy kis pohár bort. Az idő teltével nőtt a pohár mérete, amíg át nem vállaltam a borbeszerzés és a töltögetés nemes feladatát. Ily módon az is belém ivódott, hogy a bor és az étel összetartozik, meglehet ugyan egyik a másik nélkül, de ketten alkotnak egy egészet. Midőn a kilencvenes évek vége fele a bor az érdeklődésem középpontjába került, a legizgalmasabb játékok egyikének számított a bor mellé főzni, illetve bort választani megadott ételek mellé. A családi és baráti kísérletezgetés mellett volt néhány katartikus élményben is részem azóta, melyek közül a sajnos azóta bezárt Clarisse, a Platán Gourmet és Mészáros Gabriella e témának szentelt pasaréti mesterkurzusa emelkedik ki.